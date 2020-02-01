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Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
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РИА Новости

Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России

06:47 01.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
На своей странице в фейсбуке политик опубликовал отрывок из советского мультфильма "Приключения Буратино", на котором жаба прощупала пульс на деревянной руке Буратино, находившегося без сознания, и заявила, что "пациент скорее жив, чем мертв".
В комментарии к видео бывший глава украинской дипломатии словами земноводного поразмышлял о состоянии ПАСЕ, которая, по его мнению, превратилась в "инструмент для заигрывания с Москвой".
"Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Добиться того, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — все это возможно. И последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ — тоже", — написал экс-министр.
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Кроме того, политику не понравилось, что депутата Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ассамблеи. По мнению Климкина, это сравнимо с "пощечиной самому себе".

Возвращение в ПАСЕ

ПАСЕ на пленарном заседании 29 января приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
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В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в парламентской ассамблее из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но на тот момент санкции лишь усиливались.
Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за антироссийских настроений в организации. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации опротестовали, после чего их подтвердили.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа 2019, 18:17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
0561046
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинПетр ТолстойМИД УкраиныГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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