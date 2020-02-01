Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России

На своей странице в фейсбуке политик опубликовал отрывок из советского мультфильма "Приключения Буратино", на котором жаба прощупала пульс на деревянной руке Буратино, находившегося без сознания, и заявила, что "пациент скорее жив, чем мертв".
В комментарии к видео бывший глава украинской дипломатии словами земноводного поразмышлял о состоянии ПАСЕ, которая, по его мнению, превратилась в "инструмент для заигрывания с Москвой".
"Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Добиться того, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — все это возможно. И последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ — тоже", — написал экс-министр.
Кроме того, политику не понравилось, что депутата Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ассамблеи. По мнению Климкина, это сравнимо с "пощечиной самому себе".
Возвращение в ПАСЕ
ПАСЕ на пленарном заседании 29 января приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в парламентской ассамблее из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но на тот момент санкции лишь усиливались.
Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за антироссийских настроений в организации. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации опротестовали, после чего их подтвердили.
29 августа 2019, 18:17Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)