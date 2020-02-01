Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России

"Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Добиться того, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — все это возможно. И последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ — тоже", — написал экс-министр.