Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ

ДЕ-МОЙН, 1 фев - РИА Новости. Небольшая группа членов Национального комитета Демократической партии (DNC) обсуждает способы, как помешать сенатору Берни Сандерсу завоевать номинацию партии в президенты, сообщает издание Politico.
По его данным, демократы предлагают уже во второй раз поменять правила голосования на съезде в июле, чтобы затруднить Сандерсу выдвижение в случае, если он будет лидировать на праймериз.
По новым правилам в первом туре на съезде должны голосовать только делегаты от штатов, отражающие мнение избирателей на праймериз. На втором этапе голосовать будет разрешено "суперделегатам" - партийной элите и функционерам. Однако противники Сандерса хотят поменять правила вновь, чтобы подключить "суперделегатов" к голосованию в первом туре.
Сандерс находится в напряженных отношениях с элитой партии, во многом благодаря своей радикально левой по американским меркам программе, включающей предложения по бесплатному высшему образованию и государственному здравоохранению. На прошлых выборах утечка электронных писем DNC показала, что руководство партии препятствовало Сандерсу и помогало Хиллари Клинтон, которая в результате стала единым кандидатом демократов в президенты и проиграла Дональду Трампу. Американские спецслужбы обвинили в утечке переписки Россию, Москва это опровергла.
Президент США Дональд Трамп до сих пор считает, что демократы продолжают ставить палки в колеса Сандерсу. Именно этим он объясняет в Twitter затянувшийся процесс по импичменту в сенате. Сандерс, как и три других сенатора-кандидата в президенты, вынужден в эти дни заседать в Вашингтоне на процессе по импичменту накануне первых праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире.
20 декабря 2019, 04:51Кандидаты-демократы активно поддержали импичмент Трампу в сенате