Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ

По новым правилам в первом туре на съезде должны голосовать только делегаты от штатов, отражающие мнение избирателей на праймериз. На втором этапе голосовать будет разрешено "суперделегатам" - партийной элите и функционерам. Однако противники Сандерса хотят поменять правила вновь, чтобы подключить "суперделегатов" к голосованию в первом туре.

Сандерс находится в напряженных отношениях с элитой партии, во многом благодаря своей радикально левой по американским меркам программе, включающей предложения по бесплатному высшему образованию и государственному здравоохранению. На прошлых выборах утечка электронных писем DNC показала, что руководство партии препятствовало Сандерсу и помогало Хиллари Клинтон, которая в результате стала единым кандидатом демократов в президенты и проиграла Дональду Трампу. Американские спецслужбы обвинили в утечке переписки Россию, Москва это опровергла.