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В Хабаровск привезли брошенных отцом в "Шереметьево" детей
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РИА Новости

В Хабаровск привезли брошенных отцом в "Шереметьево" детей

06:35 01.02.2020 (обновлено: 06:39 01.02.2020)
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© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в FacebookДетский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в Facebook
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, привезли в Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.
Ранее представитель администрации города сообщал агентству, что детей в сопровождении доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователи установили, что до этого семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание".
Шереметьево
29 января, 07:30
Оставленных в "Шереметьево" детей могут вернуть матери
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиКомсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)Хабаровский крайПроисшествия
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