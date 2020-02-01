В Хабаровск привезли брошенных отцом в "Шереметьево" детей

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, привезли в Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.
Ранее представитель администрации города сообщал агентству, что детей в сопровождении доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователи установили, что до этого семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание".
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