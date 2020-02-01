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Тариф "Платона" вырос до 2,2 рублей за километр
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РИА Новости

Тариф "Платона" вырос до 2,2 рублей за километр

06:26 01.02.2020
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© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон
© Фото : Платон
Офис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля индексируется с 2,04 до 2,2 рубля за километр пути по федеральным трассам, следует из сообщения Минтранса РФ и Росавтодора.
"В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года размер платы госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр. На данный момент - 2,04 рубля за километр", - говорится в сообщении.
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Об индексации тарифа "Платон" будут сообщать за полгода
Как отмечал глава Минтранса Евгений Дитрих, для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа было решено отказаться от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигать этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года - 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.
По данным оператора госсистемы - компании РТИТС - в федеральный дорожный фонд с помощью "Платона" уже перечислено более 94 миллиардов рублей, на эти средства уже отремонтировано более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны. В частности, речь идет про мост через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через Сосну в Орловской области, через Десну в Брянской области, Белореченский мост в Краснодарском крае, Затонский мост в Уфе, Свердловский мост в Пензе, Борский мост в Нижнем Новгороде, два моста в Бурятии и четыре в Удмуртии.
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Платон (система)Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФРосавтодорЭкономика
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