Тариф "Платона" вырос до 2,2 рублей за километр

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 июня 2019 года в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года размер платы госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр. На данный момент - 2,04 рубля за километр", - говорится в сообщении.

По данным оператора госсистемы - компании РТИТС - в федеральный дорожный фонд с помощью "Платона" уже перечислено более 94 миллиардов рублей, на эти средства уже отремонтировано более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны. В частности, речь идет про мост через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через Сосну в Орловской области, через Десну в Брянской области, Белореченский мост в Краснодарском крае, Затонский мост в Уфе, Свердловский мост в Пензе, Борский мост в Нижнем Новгороде, два моста в Бурятии и четыре в Удмуртии.