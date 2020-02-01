В Екатеринбурге на площади 500 "квадратов" горит четырехэтажное здание

"В 03.30 местного времени (01.30 мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом четырехэтажном строении по улице Стахановской в Екатеринбурге. Горят стены и перекрытия на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.