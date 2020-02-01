В Екатеринбурге на площади 500 "квадратов" горит четырехэтажное здание

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар произошел в Екатеринбурге в четырехэтажном здании на площади 500 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"В 03.30 местного времени (01.30 мск) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом четырехэтажном строении по улице Стахановской в Екатеринбурге. Горят стены и перекрытия на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что быстрому распространению огня способствуют деревянные перекрытия здания. На месте пожара работают 67 человек личного состава, 19 единиц спецтехники.
"Пожарно-спасательные подразделения принимают меры по недопущению распространения огня на большую площадь", - добавляется в сообщении.
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