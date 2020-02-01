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Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса
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РИА Новости

Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса

06:01 01.02.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Медицинские маски могут снизить риск заражения коронавирусом, но не могут уберечь от него на 100%, сообщил РИА Новости инфекционист израильского клинического центра Шиба (Тель-а-Шомер) Владислав Литачевский.
"Использование масок не гарантирует стопроцентной защиты. Снижает вероятность заражения. Защитная способность маски зависит от многих вещей. От того, насколько ткань маски пористая, и какие частички она может пропускать. У нас нет пока понимания, от чего мы хотим защититься ... Несомненно, что маска может снизить риск заражения, но не предотвратить его на 100%", - заявил Литачевский РИА Новости.
Эксперт перечислил меры предосторожности, которые могут снизить риск заражения коронавирусом. Во-первых, необходимо избегать места повышенного риска заражения - по возможности отменить поездки в Китай, не посещать рынки с животными, места массового скопления людей. А также соблюдать меры личной гигиены и, прежде всего, тщательно мыть руки.
В четверг министерство здравоохранения Израиля заявило, что приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса. Также минздрав предложил всем вернувшимся из этой страны соблюдать двухнедельный карантин.
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Инфекционист рассказал, что коронавирусы уже достаточно давно известны медикам, и ими вызываются до 10% всех вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Как правило, в таких случаях речь идёт о самопроходящем заболевании. Однако сегодня медики столкнулись с новой, ранее неизвестной генетической разновидностью коронавируса.
"Новый вирус - он новый генетически. В какой-то степени он находится в родстве с двумя основными коронавирусами, которые в последние 20 лет вызывали ажиотаж с точки зрения тяжести. Это SARS и его разновидность MERS - это тоже коронавирус, которые в 2003 году и чуть позже вызвали вспышку заболеваемости. В одном случае это было 8 тысяч заболевших, в другом - 2,5 тысячи и процентом смертности от 10 до 30. Сегодня речь идёт о новом коронавирусе, который, по всей видимости, похож на эти вирусы, но на этом этапе нет точной информации, которая определяет этиологию этого вируса. Считается, что источником являются животные - летучие мыши", - сказал эксперт.
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По словам Литачевского, уже известно, что новый коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путём. В группу особого риска, по словам инфекциониста, входят маленькие дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 11,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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