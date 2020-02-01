Врач из Израиля рассказал, кто входит в группу риска при коронавирусе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Группы риска при коронавирусе мало отличаются от группы риска при традиционных ОРВИ - это люди преклонного возраста, маленькие дети, пациенты с хроническими заболеваниями, сообщил РИА Новости инфекционист израильского клинического центра Шиба (Тель-а-Шомер) Владислав Литачевский.
"При любой ситуации есть категории пациентов, которые более чувствительны и более предрасположены к осложнениям. Люди с сопутствующими заболеваниями, люди преклонного возраста, очень маленькие дети - это группы риска, которые всегда более предрасположены к осложненному течению (болезни)", - заявил инфекционист.
Меры предосторожности, способные снизить риск заражения коронавирусом, также остаются традиционными. Во-первых, необходимо избегать места повышенного риска заражения - по возможности отменить поездки в Китай, не посещать рынки с животными, места массового скопления людей. А также соблюдать меры личной гигиены и, прежде всего, тщательно мыть руки.
"Эпидемиологически самая опасная черта вируса - это его контагиозность, то есть способность к распространению", - добавил он.
Эксперт добавил, что информации о новом вирусе - об уровне его контагиозности и смертельности - еще недостаточно, чтобы можно было оценить риски пандемии.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 11,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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