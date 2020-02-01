Врач из Израиля рассказал, кто входит в группу риска при коронавирусе

"При любой ситуации есть категории пациентов, которые более чувствительны и более предрасположены к осложнениям. Люди с сопутствующими заболеваниями, люди преклонного возраста, очень маленькие дети - это группы риска, которые всегда более предрасположены к осложненному течению (болезни)", - заявил инфекционист.