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Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном
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РИА Новости

Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

05:43 01.02.2020 (обновлено: 06:48 01.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 российских ВКС совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Северного Ледовитого океана, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Продолжительность задания составила более 16 часов.
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Во время полета самолеты выполнили дозаправку топливом в воздухе.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркивается в сообщении.
В свою очередь, полет российских ракетоносцев прокомментировало Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD опознал два российских бомбардировщика Ту-160 Блэкджек, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", — говорится в сообщении.

"Наши противники продолжают наращивать свои системы вооружения большой дальности и принимают все более агрессивные меры, чтобы оказаться на подступах к США и Канаде. NORAD руководствуется одним непреклонным приоритетом: защита США и Канады, нашего отечества, от нападения", — заявил командующий NORAD генерал Терренс Джон О'Шонесси.
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Норвежское мореСеверный Ледовитый океанБаренцево мореВоздушно-космические силы РоссииТу-160РоссияБезопасность
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