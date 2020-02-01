Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD опознал два российских бомбардировщика Ту-160 Блэкджек, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", — говорится в сообщении.