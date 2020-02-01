Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 российских ВКС совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Северного Ледовитого океана, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Продолжительность задания составила более 16 часов.
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Во время полета самолеты выполнили дозаправку топливом в воздухе.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркивается в сообщении.
В свою очередь, полет российских ракетоносцев прокомментировало Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
"В пятницу, 31 января 2020 года, NORAD опознал два российских бомбардировщика Ту-160 Блэкджек, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", — говорится в сообщении.
"Наши противники продолжают наращивать свои системы вооружения большой дальности и принимают все более агрессивные меры, чтобы оказаться на подступах к США и Канаде. NORAD руководствуется одним непреклонным приоритетом: защита США и Канады, нашего отечества, от нападения", — заявил командующий NORAD генерал Терренс Джон О'Шонесси.
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