В Алеппо боевики обстреляли мечеть и детский сад

АЛЕППО, 1 фев - РИА Новости. Боевики обстреляли мечеть и детсад в районе Шахба сирийского города Алеппо, никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.
Мечеть под обстрелом
В одной из крупнейших мечетей Алеппо - "абу Ханифа", расположенной в районе Шахба, почти не осталось целых окон. Осколками усеяны все коврики и балконы. Храм, который только отремонтировали после боевых действий, вновь оказался на линии огня - террористы обстреляли его из минометов. Многочисленных жертв удалось избежать только потому, что в тот момент, когда прилетели мины, здесь в молитвенном зале уже никого не было - ночной намаз закончился, утренний еще не начался. Иначе счет погибшим и раненным шел бы на десятки. Обычно здесь в мечети на молитву собираются более 500 человек.
Прихожане разошлись по домам за час до обстрела. В мечети оставались только сторож и еще несколько человек из благотворительного фонда. Они спустились на цокольный этаж, на кухню, и собирались готовить еду, которую потом раздают городской бедноте. От гибели людей спасли массивные перекрытия.
"Мы только начали разбирать продукты, как мина упала рядом с кухней. Там все сгорело от взрыва. Это чудо, что никто не погиб. Я не понимаю, как можно обстреливать дом Аллаха - это кощунство, которому нет оправдания", - возмущается молодой человек Абдалла Сарадж.
За последний месяц это уже пятый случай, когда боевики открывают огонь по мечетям. На призывы и властей и духовенства прекратить обстрелы боевики отвечают новыми артиллерийскими атаками.
"Я не хожу в школу: страшно, каждый день стреляют по району. Родители меня не пускают", - жалуется местный школьник Айман Дарауи.
Закрытие детского сада
Сегодня остались дома и воспитанники единственного в Алеппо детского сада, где малыши учат русский язык. Он находится через дорогу от мечети. Осколками был побит игрушечный фанерный автобус и входные двери.
"Родители только забрали детей и ушли, мы уже закрывались … У меня нет слов: я не понимаю, как можно стрелять по детсаду", - говорит директор учреждения Анас Халядж.
Хотя детсад серьезно и не пострадал, испуганные воспитатели решили на время его закрыть. Район Шахба даже в разгар боев за Алеппо считался самым благополучным. Жителей беспокоили разве что шальные пули. Сегодня - налеты через день.
Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела.
В ходе отступления боевиков вглубь зоны деэскалации в руки сирийских военнослужащих попало значительное количество оставленных боевиками техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства. Это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов, который обрушился бы на такие густонаселенные города как Хама и Алеппо, если бы не контрнаступление сирийской армии, заявил Боренков. При отражении атак террористических формирований в провинциях Алеппо и Идлиб правительственными войсками САР захвачены или уничтожены 11 танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники – пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением, 9 "джихад-мобилей", 4 реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии и 4 беспилотных летательных аппарата, уточнил руководитель ЦПВС.