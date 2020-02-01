В Алеппо боевики обстреляли мечеть и детский сад

АЛЕППО, 1 фев - РИА Новости. Боевики обстреляли мечеть и детсад в районе Шахба Боевики обстреляли мечеть и детсад в районе Шахба сирийского города Алеппо , никто не пострадал, передает корреспондент РИА Новости.

Мечеть под обстрелом

В одной из крупнейших мечетей Алеппо - "абу Ханифа", расположенной в районе Шахба, почти не осталось целых окон. Осколками усеяны все коврики и балконы. Храм, который только отремонтировали после боевых действий, вновь оказался на линии огня - террористы обстреляли его из минометов. Многочисленных жертв удалось избежать только потому, что в тот момент, когда прилетели мины, здесь в молитвенном зале уже никого не было - ночной намаз закончился, утренний еще не начался. Иначе счет погибшим и раненным шел бы на десятки. Обычно здесь в мечети на молитву собираются более 500 человек.

Прихожане разошлись по домам за час до обстрела. В мечети оставались только сторож и еще несколько человек из благотворительного фонда. Они спустились на цокольный этаж, на кухню, и собирались готовить еду, которую потом раздают городской бедноте. От гибели людей спасли массивные перекрытия.

"Мы только начали разбирать продукты, как мина упала рядом с кухней. Там все сгорело от взрыва. Это чудо, что никто не погиб. Я не понимаю, как можно обстреливать дом Аллаха - это кощунство, которому нет оправдания", - возмущается молодой человек Абдалла Сарадж.

За последний месяц это уже пятый случай, когда боевики открывают огонь по мечетям. На призывы и властей и духовенства прекратить обстрелы боевики отвечают новыми артиллерийскими атаками.

"Я не хожу в школу: страшно, каждый день стреляют по району. Родители меня не пускают", - жалуется местный школьник Айман Дарауи.

Закрытие детского сада

Сегодня остались дома и воспитанники единственного в Алеппо детского сада, где малыши учат русский язык. Он находится через дорогу от мечети. Осколками был побит игрушечный фанерный автобус и входные двери.

"Родители только забрали детей и ушли, мы уже закрывались … У меня нет слов: я не понимаю, как можно стрелять по детсаду", - говорит директор учреждения Анас Халядж.

Хотя детсад серьезно и не пострадал, испуганные воспитатели решили на время его закрыть. Район Шахба даже в разгар боев за Алеппо считался самым благополучным. Жителей беспокоили разве что шальные пули. Сегодня - налеты через день.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела.