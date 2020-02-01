"Ъ" назвал размер взятки арестованного начальника из угрозыска

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей стало причиной задержания высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы арестовал Кузина на два месяца, обвинив его в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа. По данным суда, по этому делу уже арестовали Игоря Фролова – в прошлом сотрудника ФСБ, а теперь пенсионера. Следствие считает его посредником. Фролову грозит до 12 лет заключения.
По данным СМИ, Кузин и Фролов получили деньги от некого Миро Телояна, которого называют родственником Аслана Усояна (Дед Хасан), за то, чтобы в его отношении не возбуждалось уголовное дело по статье 210.1 УК за занятие высшего положения в преступной иерархии.
В ГУ УР Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс.