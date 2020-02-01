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Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля
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РИА Новости

Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля

05:04 01.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКремлевская набережная во время снегопада в Москве
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР будут считаться недействительными с 1 февраля, когда вступит в силу соответствующее постановление кабмина.
Утратившими силу признаются принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и РФ, а также их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике. Два акта в перечне датированы 1917 годом. Это - декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года "О взиманiи прямыхъ налоговъ" и Инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 декабря 1917 года "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ".
Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи правительственных актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР. В настоящее время продолжается работа по отмене блока ведомственных актов советского периода.
Здание Министерства Юстиции России
16 сентября 2019, 12:02
Более 20 тысяч правовых актов времен СССР утратят силу с нового года
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РСФСРПравительство РФРоссия
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