В Южной Корее подтвердили двенадцатый случай заражения коронавирусом

СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 12 случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, при этом пациент въехал в страну из Японии, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала 11 случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Четверо из них заразились уже внутри страны в результате передачи вируса от человека к человеку.

Как сообщила KCDC, двенадцатым зараженным стал 49-летний китаец, который работал туристическим гидом в Японии и въехал в Южную Корею через аэропорт Кимпхо 19 января. Позже он получил от японской стороны указание провериться как человек, находившийся в близком контакте с одним из зараженных вирусом в Японии, и посетил медицинское учреждение. 1 февраля результаты его анализов подтвердили наличие вируса, сейчас мужчина находится в карантине.

Ранее сообщалось, что вторым зараженным на территории Японии также стала гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя . До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу. Сейчас в Японии подтверждены уже 17 случаев заражения.

Южнокорейские медики пытаются отследить всех, кто находился в контакте с заболевшими. В связи с распространением вируса власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты вдобавок к уже отправленным 250 сотрудникам.

Утром в субботу в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с примерно 330 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого в пятницу первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон.