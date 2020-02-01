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В Южной Корее подтвердили двенадцатый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Южной Корее подтвердили двенадцатый случай заражения коронавирусом

04:43 01.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 1 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 12 случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, при этом пациент въехал в страну из Японии, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала 11 случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Четверо из них заразились уже внутри страны в результате передачи вируса от человека к человеку.
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Как сообщила KCDC, двенадцатым зараженным стал 49-летний китаец, который работал туристическим гидом в Японии и въехал в Южную Корею через аэропорт Кимпхо 19 января. Позже он получил от японской стороны указание провериться как человек, находившийся в близком контакте с одним из зараженных вирусом в Японии, и посетил медицинское учреждение. 1 февраля результаты его анализов подтвердили наличие вируса, сейчас мужчина находится в карантине.
Ранее сообщалось, что вторым зараженным на территории Японии также стала гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу. Сейчас в Японии подтверждены уже 17 случаев заражения.
Южнокорейские медики пытаются отследить всех, кто находился в контакте с заболевшими. В связи с распространением вируса власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты вдобавок к уже отправленным 250 сотрудникам.
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Утром в субботу в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с примерно 330 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого в пятницу первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения. Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Ансан и Чинчхон.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
200302
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Распространение нового коронавирусаОсака (префектура)Южная КореяЯпонияВ мире
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