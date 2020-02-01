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Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду
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РИА Новости

Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду

04:37 01.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Сенат США отложил окончательное голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу до среды, следует из итогов голосования в сенате, трансляция велась на канале C-Span.
Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предложил отложить окончательное голосование по статьям об импичменте против президента Трампа до среды, с этим решением согласилось большинство сенаторов.
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Согласно графику, утверждённому верхней палатой, сенаторы теперь вернутся к судебному разбирательству по делу об импичменте в 11.00 в понедельник (18.00 мск), чтобы обсудить голосование по вынесению оправдательного или обвинительного вердикта Трампу.
Сенат США в пятницу вечером заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за - 49 сенаторов. По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев - Митт Ромни и Сьюзан Коллин. Следующим вопросом на повестке может - оправдание Трампа. Для республиканцев для этого имеется необходимое большинство.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАСШАВ мире
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