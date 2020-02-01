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Бельгия на месяц становится председателем Совбеза ООН
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РИА Новости

Бельгия на месяц становится председателем Совбеза ООН

04:33 01.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 1 фев - РИА Новости. Бельгия с 1 февраля на месяц займет место председателя Совета Безопасности ООН - в числе приоритетов страны будут вопросы урегулирования конфликтов и правосудие переходного периода.
Как рассказали РИА Новости в бельгийском постпредстве при ООН, "12 февраля в Совбезе пройдет брифинг по теме "Дети и вооруженные конфликты" с акцентом на проблематику мирного процесса и с упором на вопрос о том, как такой процесс может быть лучше организован".
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Ожидается, что в заседании примет участие король Бельгии Филипп. Королевская чета будет находиться в Нью-Йорке 10-12 февраля, ожидается также присутствие главы МИД страны, отметили в бельгийской миссии при ООН.
"Следующее большое событие - открытое обсуждение в Совете Безопасности 13 февраля по теме "Правосудие переходного периода", что включает меры по восстановлению мира после конфликта, процессы правосудия, необходимые в период после окончания конфликта и восстановления страны", - отметили в миссии.
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Третьим значимым мероприятием бельгийского председательства станет обсуждение в Совбезе 25 февраля темы сотрудничестве между ООН и ЕС. "Впервые в заседании СБ примет участие новый высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель", - рассказали в бельгийском постпредстве.
Кроме того, ожидается, что 6 февраля в мероприятии СБ ООН примет участие новый председатель ОБСЕ - премьер-министр Албании Эди Рама.
В феврале в Совбезе пройдут регулярные заседания по Сирии, посвященные политической, гуманитарной ситуациям, вопросу химоружия.
"Двадцать четвертого февраля пройдут консультации по Ближнему Востоку - это будет первое заседание после объявления мирного плана США", - отметил собеседник агентства.
Ранее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что 11 февраля президент Махмуд Аббас выступит в Совбезе и озвучит позицию страны по так называемой "сделке века", представленной ране президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую "сделку века".
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