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В Латвии возбудили дело за распространение фейков о коронавирусе
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РИА Новости

В Латвии возбудили дело за распространение фейков о коронавирусе

04:29 01.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Ригу с панорамной обзорной площадки
Вид на Ригу с панорамной обзорной площадки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
РИГА, 1 фев – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело за распространение фейковых новостей о коронавирусе из КНР в отношении гражданина Латвии, сообщил журналистам представитель полиции.
"Полиция Латвии возбудила уголовное дело за распространение ложной информации о коронавирусе в отношении гражданина Латвии", - сообщил представитель полиции. Более подробную информацию полиция предоставлять отказалась.
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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По данным латвийских СМИ, полиция вычислила мужчину, который в социальных сетях опубликовал видео, где утверждал, что в Латвии констатирован первый случай заболевания коронавирусом. Ролик вызвал широкий резонанс в Facebook, где записью поделились более 1,1 тысячи пользователей. СМИ уточняют, уголовное дело заведено в отношении Ника Эндзиньша, который ранее также был судим за распространение фейковых новостей, направленных на создание паники.
В настоящий момент в Латвии официально не подтвержден ни один случай заболевания новым коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
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