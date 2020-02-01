В Латвии возбудили дело за распространение фейков о коронавирусе

По данным латвийских СМИ, полиция вычислила мужчину, который в социальных сетях опубликовал видео, где утверждал, что в Латвии констатирован первый случай заболевания коронавирусом. Ролик вызвал широкий резонанс в Facebook, где записью поделились более 1,1 тысячи пользователей. СМИ уточняют, уголовное дело заведено в отношении Ника Эндзиньша, который ранее также был судим за распространение фейковых новостей, направленных на создание паники.