В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Проезд в общественном транспорте подорожал в Проезд в общественном транспорте подорожал в Москве с 1 февраля, цена билетов на одну поездку в метро Москвы выросла на два рубля, следует из материалов к заседанию президиума столичного правительства.

Так, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, МЦК , МЦД (зона "Центральная") стоит 40 рублей вместо 38 рублей, билет "Единый" на 1 поездку – 57 рублей вместо 55 рублей.

"Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 году. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%", - говорится в материалах.

Отмечается, что по сравнению с 2010 годом, в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%.

"В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении", - говорится в материалах.

При этом отмечается, что не изменилась стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД : "1 сутки" – 230 рублей; "3 суток" – 438 рублей; "30 дней" – 2 170 рублей; "90 дней" – 5 430 рублей; "365 дней" – 19 500 рублей.

Кроме того, стоимость разовой поездки по тарифу "90 минут" составляет 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД в зоне "Пригород" и в наземном транспорте по карте "Тройка" (билет "Кошелек") стоит 47 рублей вместо 45 рублей, при оплате банковской картой – 51 рубль вместо 49 рублей.

Билет "Единый" на 2 поездки обойдется пассажирам в 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей, бумажный на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей вместо 2 770 рублей. Билет на 1 поездку в автобусе в зоне Б (за исключением Зеленоградского округа) и на переходном участке между зонами А и Б – 47 рублей вместо 45 рублей, без лимита поездок на 30 дней – 1 180 рублей вместо 1 140 рублей.