Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T04:15+0300
https://ria.ru/20200201/1564131956.html
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
https://cdn23.img.ria.ru/images/156067/91/1560679194_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_3e2bcb2cf838a5f79ff5b16693658878.jpg
РИА Новости

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

04:13 01.02.2020 (обновлено: 04:15 01.02.2020)
1816
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВалидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Проезд в общественном транспорте подорожал в Москве с 1 февраля, цена билетов на одну поездку в метро Москвы выросла на два рубля, следует из материалов к заседанию президиума столичного правительства.
Так, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") стоит 40 рублей вместо 38 рублей, билет "Единый" на 1 поездку – 57 рублей вместо 55 рублей.
"Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 году. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%", - говорится в материалах.
Отмечается, что по сравнению с 2010 годом, в реальном выражении с учетом инфляции стоимость проезда в общественном транспорте Москвы была снижена почти на 30%.
Сотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо Свиблово
26 января, 16:33
Власти Москвы рассказали об уборке столичного транспорта
"В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении", - говорится в материалах.
При этом отмечается, что не изменилась стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД: "1 сутки" – 230 рублей; "3 суток" – 438 рублей; "30 дней" – 2 170 рублей; "90 дней" – 5 430 рублей; "365 дней" – 19 500 рублей.
Кроме того, стоимость разовой поездки по тарифу "90 минут" составляет 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД в зоне "Пригород" и в наземном транспорте по карте "Тройка" (билет "Кошелек") стоит 47 рублей вместо 45 рублей, при оплате банковской картой – 51 рубль вместо 49 рублей.
Инвалидная коляска
23 января, 15:30Ленинградская область
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Билет "Единый" на 2 поездки обойдется пассажирам в 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей, бумажный на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей вместо 2 770 рублей. Билет на 1 поездку в автобусе в зоне Б (за исключением Зеленоградского округа) и на переходном участке между зонами А и Б – 47 рублей вместо 45 рублей, без лимита поездок на 30 дней – 1 180 рублей вместо 1 140 рублей.
Льготные проездные билеты для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на наземном транспорте на 1 месяц подорожали до 265 рублей (вместо 260 рублей), на наземном транспорте на 3 месяца – до 795 рублей (вместо 780 рублей), на метро, МЦК и МЦД на 1 месяц – до 405 рублей (вместо 395 рублей), на метро, МЦК и МЦД на 3 месяца – 1 215 рублей (вместо 1 185 рублей).
Строительство станции БКЛ Мневники
24 января, 14:37
В Москве в 2020 году начнут строить 26 станций метро
520268
Обсудить 2
Московские центральные диаметры (МЦД)Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов
Спящий мужчина
Россиянам рассказали, как правильно спать
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Ъ" назвал размер взятки арестованного начальника из угрозыска
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве
Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Люди в защитных масках в Тайбэе
Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Лента новостейМолния