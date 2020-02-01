Журналист "Звезды" рассказала, за что ее депортировали из Литвы

Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса в пятницу и депортировали из-за аннулированной визы.
"Там (в Литве — ред.) есть человек, он очень долго занимался раскопками наших красноармейцев. И в последнее время там усугубилась ситуация, им всячески ставят палки в колеса, чтобы ухаживать за памятниками и искать и перезахоранивать бойцов Красной армии. Мы ехали, чтобы с ним встретиться", — сказала Юлия.
На паспортном контроле, по словам журналистки, ей сказали, что пятилетнюю шенгенскую визу, не так давно выданную Францией, в декабре аннулировала Латвия.
"Я в Латвии была в конце ноября в командировке. Делала сюжет, у них там проходят факельные шествия на День независимости... Пообщались с русскими, которые нам сказали, что их там на общий праздник особо не зовут. Сюжет был, люди рассказывали, как непросто русскоязычному человеку жить в Латвии, плюс про это шествие. Других проблем у меня не было, закрыли (визу) ровно после этого сюжета. Я думаю, это связано как раз с этим сюжетом", — рассказала Шатилова.
Это, по словам журналистки, не первый подобный случай. Несколько недель назад её коллега, Константин Худолеев, приехав в Польшу, узнал, что его визу аннулировала Латвия, где он также незадолго до этого делал сюжет.
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"Хотелось бы узнать, по какому праву, на каком основании... Во Франции я работала, в Германии, тоже делала оттуда сюжеты проблемные, резонансные, далеко не в каждом сюжете были хвалебные речи... Никому в голову не приходило аннулировать шенген. Попытаемся что-то сделать, но не знаю, насколько это приведет к какому-то результату", — отметила Шатилова.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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