Журналист "Звезды" рассказала, за что ее депортировали из Литвы

"Я в Латвии была в конце ноября в командировке. Делала сюжет, у них там проходят факельные шествия на День независимости... Пообщались с русскими, которые нам сказали, что их там на общий праздник особо не зовут. Сюжет был, люди рассказывали, как непросто русскоязычному человеку жить в Латвии, плюс про это шествие. Других проблем у меня не было, закрыли (визу) ровно после этого сюжета. Я думаю, это связано как раз с этим сюжетом", — рассказала Шатилова.