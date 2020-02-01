Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-02-01T07:58+0300
https://ria.ru/20200201/1564131897.html
Журналист "Звезды" рассказала, за что ее депортировали из Литвы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156099/19/1560991980_0:257:3072:1985_1036x0_80_0_0_3d2c5602e70856016bf9b74318728967.jpg
РИА Новости

Журналист "Звезды" рассказала, за что ее депортировали из Литвы

04:02 01.02.2020 (обновлено: 07:58 01.02.2020)
1903
© Depositphotos / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс
© Depositphotos / proslgn
Вид на город Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Корреспондент "Звезды" Юлия Шатилова, депортированная из Литвы из-за аннулированной Латвией визы, сообщила РИА Новости, что незадолго до этого снимала в Латвии сюжет о сложностях русскоязычных жителей.
Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса в пятницу и депортировали из-за аннулированной визы.

"Там (в Литве — ред.) есть человек, он очень долго занимался раскопками наших красноармейцев. И в последнее время там усугубилась ситуация, им всячески ставят палки в колеса, чтобы ухаживать за памятниками и искать и перезахоранивать бойцов Красной армии. Мы ехали, чтобы с ним встретиться", — сказала Юлия.

На паспортном контроле, по словам журналистки, ей сказали, что пятилетнюю шенгенскую визу, не так давно выданную Францией, в декабре аннулировала Латвия.
Вильнюс
Вчера, 14:54Медиавойны
Издатель объяснил, почему в Литве разоряются русскоязычные СМИ
"Я в Латвии была в конце ноября в командировке. Делала сюжет, у них там проходят факельные шествия на День независимости... Пообщались с русскими, которые нам сказали, что их там на общий праздник особо не зовут. Сюжет был, люди рассказывали, как непросто русскоязычному человеку жить в Латвии, плюс про это шествие. Других проблем у меня не было, закрыли (визу) ровно после этого сюжета. Я думаю, это связано как раз с этим сюжетом", — рассказала Шатилова.
Это, по словам журналистки, не первый подобный случай. Несколько недель назад её коллега, Константин Худолеев, приехав в Польшу, узнал, что его визу аннулировала Латвия, где он также незадолго до этого делал сюжет.
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш
25 января, 03:47
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
"Хотелось бы узнать, по какому праву, на каком основании... Во Франции я работала, в Германии, тоже делала оттуда сюжеты проблемные, резонансные, далеко не в каждом сюжете были хвалебные речи... Никому в голову не приходило аннулировать шенген. Попытаемся что-то сделать, но не знаю, насколько это приведет к какому-то результату", — отметила Шатилова.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Вид на Ригу
31 декабря 2019, 02:25
В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
41107631
Обсудить 2
МедиавойныЛатвияВильнюсРоссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Майк Помпео
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Спящий мужчина
Россиянам рассказали, как правильно спать
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Ъ" назвал размер взятки арестованного начальника из угрозыска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Лента новостейМолния