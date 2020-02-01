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Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов
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РИА Новости

Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов

03:36 01.02.2020 (обновлено: 07:22 01.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ужесточение наказания для недобросовестных водителей может закончиться "процессуальной революцией". Так в интервью порталу Ura.ru автоэксперт Кирилл Форманчук прокомментировал опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных нарушениях.
Как ранее сообщалось, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей. Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.
По мнению специалиста, ведомство обнародовало документ для того, чтобы узнать общественное мнение.

"Я думаю, Госдуме сейчас не до этого – иначе будет процессуальная революция", – заявил Форманчук.

Он считает, что ужесточение наказания для нарушителей ПДД приведет к снижению числа оплаченных штрафов.

"Человеку сейчас в принципе легче оплатить штраф, чем его обжаловать. Даже если просто отправить письмо с жалобой – это уже 150 рублей. А еще нужно саму жалобу написать. Тогда водители будут ходить к юристам, чтобы обжаловать штрафы в пять тысяч рублей, вместо пятисот. Это будет адская нагрузка на судебную систему. Сейчас низкая сумма штрафов не стимулирует людей подавать жалобы", – отметил эксперт.

Кроме того, предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет.
Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.
Сверка номеров автомобиля автовладельца при процедуре снятия и постановки на учет в ГИБДД
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)ШтрафыавтомобилистыКирилл ФорманчукМинистерство юстиции РФГосдума РФРоссияОбщество
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