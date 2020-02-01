Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов

"Человеку сейчас в принципе легче оплатить штраф, чем его обжаловать. Даже если просто отправить письмо с жалобой – это уже 150 рублей. А еще нужно саму жалобу написать. Тогда водители будут ходить к юристам, чтобы обжаловать штрафы в пять тысяч рублей, вместо пятисот. Это будет адская нагрузка на судебную систему. Сейчас низкая сумма штрафов не стимулирует людей подавать жалобы", – отметил эксперт.