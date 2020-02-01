Вступает в силу закон о штрафах за нарушение работы СМИ-иноагентов

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Федеральный Федеральный закон об административных штрафах за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, вступают в силу с 1 февраля 2020 года.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 443 вводит административные штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, а также учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

За нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента граждане теперь могут быть оштрафованы на 10 тысяч рублей, должностные лица - на 50 тысяч, юридические лица - на 500 тысяч.

За повторное нарушение штрафовать граждан будут на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлиц - на 1 миллион рублей.