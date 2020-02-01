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Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
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РИА Новости

Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай

03:10 01.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия в связи с распространением нового коронавируса ограничила регулярные рейсы своих авиакомпаний в Китай, оставив только рейсы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. О соответствующем решении правительства в пятницу заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Четыре китайские авиакомпании, летающие в Москву, продолжат летать на регулярной основе.
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Аэропорт "Шереметьево" с 17.00 мск 31 января перевел все рейсы в Китай и из него в отдельный терминал. По данным аэропорта, в общей сложности в терминале F будет обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям, в том числе рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний. Голикова сообщала, что в терминале F будут работать авиавласти и сотрудники Роспотребнадзора.
Как отмечала Голикова, Россия прорабатывает с китайскими властями возможность ввести чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян. Она также сообщила, что принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.
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Во вторник Ростуризм заявлял, что все организованные российские туристы, которые еще продолжают свой отдых на территории Китая, преимущественно на острове Хайнань, должны вернуться на родину до 4 февраля. По данным ведомства, большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те, кто принял решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров.
Минтранс РФ позднее в пятницу сообщил, что с 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты из РФ в КНР, изменится с регулярного на чартерный режим, это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация о всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан оперативный штаб Росавиации.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 249 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаАэрофлотМинистерство транспорта РФРосавиацияКитайШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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