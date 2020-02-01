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В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек

03:09 01.02.2020 (обновлено: 03:51 01.02.2020)
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 1 фев — РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", — говорится в сообщении.

За последние сутки выявлены 2 102 новых случая. Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения, в Макао — семь, на Тайване — десять.
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Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще свыше 118,4 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

Принятые Россией меры

В пятницу в России выявили два первых случая заражения коронавирусом: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории России нет.
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией будет ограничено, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
Также с 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.
В качестве дополнительных мер по борьбе с заболеванием власти страны решили эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая.
Российские власти также попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса.
Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скоро времени документ представят Мишустину.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
15473028
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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