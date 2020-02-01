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Россиянам рассказали, как правильно спать
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РИА Новости

Россиянам рассказали, как правильно спать

03:09 01.02.2020
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© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сон – очень личная и интимная часть жизни, но даже в ней ученые нашли закономерности, зная которые можно улучшить свое самочувствие. О них рассказал радио Sputnik председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.
Когда речь заходит о "здоровом сне", приятно считать, что говорят только о том количестве часов, которые человек провел в постели. Все ученые сходятся к тому, что восемь часов сна в день более чем достаточно, чтобы восстановить силы, но тут есть одна оговорка.
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Есть такое понятие, как "качество" сна. На него влияет множество факторов, а не просто время на часах. Например, как рассказал Ковальзон, пижама может напрочь испортить ночь или же помочь восстановить силы.
"Важно, чтобы вам было комфортно в пижаме или ночной рубашке. Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали. По материалам для пижамы лучше будет хлопок. Шелк очень сильно электризует. Статическое электричество на коже – это не хорошо", – рассказал сомнолог.
"Пижама, ночная рубашка или любая ночная одежда, которую вы предпочитаете, влияет не только на то, как красиво вы смотритесь в постели, но и на более важные с точки зрения качественного сна вещи. Например, на терморегуляцию тела", — рассказал Ковальзон.
По его словам, очень важный элемент – это холодная подушка. "Если голова в прохладе, то человек лучше спит. При этом тело человека должно быть в тепле. Также если ноги холодные, то заснуть невозможно. Можно даже носки шерстяные надеть, чтобы согреть ноги, если этого не сделать, вы не заснете", – советует сомнолог.
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