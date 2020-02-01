РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"

РИА Новости стало и лидером по цитируемости в соцсетях.

В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.