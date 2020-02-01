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https://ria.ru/20200201/1564131496.html
РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
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РИА Новости

РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"

03:02 01.02.2020 (обновлено: 05:37 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип РИА "Новости"
Логотип РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип РИА "Новости". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Агентство РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств 2019 года, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия".
Показатель составил 164 494,61.
Следом идут ТАСС с индексом цитируемости в СМИ 145 607,40 и Интерфакс (51 073,58).
РИА Новости стало и лидером по цитируемости в соцсетях.
В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.
Исследование охватывало период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
30 августа 2019, 21:06
РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
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МедиалогияРИА НовостиИТАР-ТАССОбщество
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