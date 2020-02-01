РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Агентство РИА Новости возглавило топ-3 самых цитируемых информационных агентств 2019 года, соответствующие данные размещены на сайте компании "Медиалогия".
Показатель составил 164 494,61.
Следом идут ТАСС с индексом цитируемости в СМИ 145 607,40 и Интерфакс (51 073,58).
РИА Новости стало и лидером по цитируемости в соцсетях.
В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ.
Исследование охватывало период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
30 августа 2019, 21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"