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В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
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РИА Новости

В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном

02:39 01.02.2020 (обновлено: 02:40 01.02.2020)
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хочет сформировать амбициозное партнерство с Великобританией в сфере торговли, внешней политики, обороны, а также в безопасности, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны", - сказал он.
Британия покинула ЕС, теперь, как минимум до конца года, в их отношениях действует переходный период, когда все остаётся практически по-прежнему. Теперь стороны должны будут начать переговоры о конкретных договоренностях о дальнейшем сотрудничестве, на основе которых они будут работать после завершения переходного периода.
Дипломатическое представительство ЕС в Британии отныне будет обеспечиваться специальной "Делегацией ЕС" под кураторством Борреля, она займёт помещения бывшего представительства ЕК в Лондоне, отмечается в заявлении.
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