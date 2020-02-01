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В Евросоюзе прокомментировали Brexit
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РИА Новости

В Евросоюзе прокомментировали Brexit

02:31 01.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, однако страна останется ключевым партнером для союза, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", - говорится в заявлении.
"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза", - отметил он.
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Жозеп БоррельВыход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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