В Евросоюзе прокомментировали Brexit

БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, однако страна останется ключевым партнером для союза, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", - говорится в заявлении.
"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза", - отметил он.