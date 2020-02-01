Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Количество умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй, очаге эпидемии, увеличилось до 249 человек, заражённых – 7153, сообщил комитет по вопросам здравоохранения провинции.
"В провинции Хубэй зафиксированы 7153 случаев заражения новым типом коронавируса, 166 - уже выписаны из больниц, 249 человек умерли", - говорится в сообщении местных властей.
За прошедшие сутки в провинции были зарегистрированы 1347 новых случаев заражения, 45 летальных исходов, 50 человек были выписаны из больниц.