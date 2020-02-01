В Испании подтвердили первый случай коронавируса

МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Испании, сообщило министерство здравоохранения страны.
Вирус выявлен у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике острова Гомера (Канарские острова) и чьи анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде. Один из анализов дал положительный результат, говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Пациент находится в изоляции.
Ранее сообщалось, что двое из пяти немецких туристов контактировали с человеком, у которого в Германии был выявлен коронавирус. Немецкие коллеги предупредили испанских медиков, после чего туристы были отправлены под карантин.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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