В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными

ГАЗА, 1 фев - РИА Новости. Сто одиннадцать палестинцев в пятницу получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщила РИА Новости представитель Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"Девяносто семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах Рамалла, эль-Бира, Калькилия, Иерихон и Хеврон на Западном берегу реки Иордан", - заявила аль-Фукаха.
Представитель организации добавила, что среди них были раненные боевыми и резиновыми пулями, кроме того, сообщается о пострадавших от слезоточивого газа.
"В секторе Газа 14 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на границах Анклава. 10 раненных боевыми пулями были доставлены в больницы", - также сообщила аль-Фукаха.
В пятницу на Западном берегу реки Иордан проходят массовые акции протеста палестинцев против представленного Вашингтоном плана мирного палестино-израильского урегулирования. В некоторых населенных пунктах протесты перерастают в столкновения с израильскими силами безопасности.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Совет ЛАГ на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
30 января, 16:09В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"