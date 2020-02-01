В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными

ГАЗА, 1 фев - РИА Новости. Сто одиннадцать палестинцев в пятницу получили ранения в столкновениях с Сто одиннадцать палестинцев в пятницу получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщила РИА Новости представитель Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Девяносто семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в городах Рамалла, эль-Бира, Калькилия, Иерихон и Хеврон на Западном берегу реки Иордан", - заявила аль-Фукаха.

Представитель организации добавила, что среди них были раненные боевыми и резиновыми пулями, кроме того, сообщается о пострадавших от слезоточивого газа.

"В секторе Газа 14 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на границах Анклава. 10 раненных боевыми пулями были доставлены в больницы", - также сообщила аль-Фукаха.

В пятницу на Западном берегу реки Иордан проходят массовые акции протеста палестинцев против представленного Вашингтоном плана мирного палестино-израильского урегулирования. В некоторых населенных пунктах протесты перерастают в столкновения с израильскими силами безопасности.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.