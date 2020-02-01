Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T07:56+0300
https://ria.ru/20200201/1564130751.html
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/79/1507357981_0:167:4668:2794_1036x0_80_0_0_86cf7a7f65d3e222d27b8741d1161409.jpg
РИА Новости

Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

01:06 01.02.2020 (обновлено: 07:56 01.02.2020)
9874
© AP Photo / Carolyn KasterМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
По его словам, Пекин делает вещи, которые "не идут на пользу украинскому народу".
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
29 ноября 2019, 20:45
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи "Мотор Сич"
Госсекретарь не пояснил, что именно он имеет в виду.

"У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, (они) делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу", — сказал он в интервью телеканалу ABC.

По его словам, эти вопросы обсуждались на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
815921628
Обсудить 3
Майк ПомпеоКитайСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
06:35В Хабаровск привезли брошенных отцом в "Шереметьево" детей
Лента новостейМолния