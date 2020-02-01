Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
По его словам, Пекин делает вещи, которые "не идут на пользу украинскому народу".
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Госсекретарь не пояснил, что именно он имеет в виду.
"У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, (они) делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу", — сказал он в интервью телеканалу ABC.
По его словам, эти вопросы обсуждались на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.