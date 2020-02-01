Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России

"Коронавирус все-таки пробрался в нашу страну, не дождавшись февраля. Да, коронавирус. Да, в России. Да, двое зараженных (оба – граждане КНР). Но никакой паники! Оба пациента изолированы в инфекционных больницах. Даже за их знакомыми пристально наблюдают врачи. К тому же ловим позитивные сигналы из Китая: уже 187 человек успешно вылечились от этой заразы", – отметила Скабеева.