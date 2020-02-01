Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева призвала россиян не поддаваться панике после сообщения о выявлении двух случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Как стало известно, оба заболевших – граждане Китая, первый – в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры. По ее словам, риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.
По мнению телеведущей, ситуация не столь опасна, поскольку она находится под контролем специалистов.
"Коронавирус все-таки пробрался в нашу страну, не дождавшись февраля. Да, коронавирус. Да, в России. Да, двое зараженных (оба – граждане КНР). Но никакой паники! Оба пациента изолированы в инфекционных больницах. Даже за их знакомыми пристально наблюдают врачи. К тому же ловим позитивные сигналы из Китая: уже 187 человек успешно вылечились от этой заразы", – отметила Скабеева.
Борьба с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке.
С 1 февраля Россия закроет авиасообщение с Китаем. Компании смогут совершать полеты только в чартерном режиме. Пересечение границы с Монголией будет ограничено, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
Российские власти также попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скоро времени документ представят Мишустину.
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