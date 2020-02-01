Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Инцидент, произошедший в пятницу у резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде, не был попыткой теракта, заявил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшо.
Ранее офис шерифа сообщил, что охране пришлось применить оружие, чтобы остановить внедорожник, который протаранил два КПП перед въездом в резиденцию. Находившиеся в автомобиле люди пытались скрыться, но спустя некоторое время были задержаны. Позднее шериф сообщил, что это были две женщины.
"Это не были террористы. Это были нарушители, которые бездумно ехали (на машине), что представляло опасность не только для окружающих, но и для сотрудников правоохранительных органов", - сказал шериф на брифинге, который транслировался в интернете.
"Никакого намерения (попасть в резиденцию) не было. Эта дорога никуда больше не ведет", - пояснил он.
Трампа в момент инцидента в резиденции не было. Он планирует прибыть туда в пятницу вечером по местному времени.
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