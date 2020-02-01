В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

База Кайяра, расположенная к югу от административного центра провинции Мосула, используется американскими войсками с 2003 года. Авиабаза уже подвергалась ракетному обстрелу в ноябре 2019 года.