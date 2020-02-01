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https://ria.ru/20200201/1564130509.html
В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
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РИА Новости

В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США

00:37 01.02.2020
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© REUTERS / U.S. MarinesМорской пехотинец США в Ираке
Морской пехотинец США в Ираке
© REUTERS / U.S. Marines
Морской пехотинец США в Ираке. Архивное фото
КАИР, 1 фев - РИА Новости. Пять минометных снарядов упали в районе военной базы на севере Ирака, где размещены американские военные, сообщила в ночь на субботу пресс-служба иракских органов безопасности.
"Пять минометных снарядов упали рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава", - говорится в сообщении. В результате обстрела жертв и пострадавших нет, материальный ущерб не нанесен, добавила пресс-служба.
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База Кайяра, расположенная к югу от административного центра провинции Мосула, используется американскими войсками с 2003 года. Авиабаза уже подвергалась ракетному обстрелу в ноябре 2019 года.
На протяжении последних нескольких месяцев военные базы в Ираке регулярно становятся мишенью подобных атак. Такие инциденты участились после того, как США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
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Найнава (мухафаза)ИракСШАВ мире
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