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Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
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РИА Новости

Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет

00:26 01.02.2020 (обновлено: 06:46 01.02.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Акция против Brexit в Лондоне
ЛОНДОН, 1 фев РИА Новости, Мария Табак. Великобритании, члену Евросоюза на протяжении 47 лет, остается находиться в составе объединения менее двух часов.
Ровно в 23.00 31 января (2.00 мск 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство покинет ЕС. Этому знаменательному дню предшествовали двое внеочередных выборов и смена двух премьеров.
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До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.
В том случае если переговоры между Великобританией и ЕС провалятся, страну ждет самый жесткий из всех возможных сценариев Brexit: введение тарифов ВТО, резкий рост цен, очереди грузовиков на границах, возможный дефицит лекарств и европейских продуктов. На данный момент, впрочем, и Великобритания, и ЕС демонстрируют готовность к переговорам и стремление добиться успеха.
Соединенному Королевству также в этом году предстоит проработать свою новую иммиграционную политику, а также начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. Правительство в пятницу заявило, что рассчитывает на то, что в течение трех лет 80% торгового оборота будут покрыты соглашениями о свободной торговле.
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