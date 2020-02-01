Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет

ЛОНДОН, 1 фев — РИА Новости, Мария Табак. Великобритании , члену Евросоюза на протяжении 47 лет, остается находиться в составе объединения менее двух часов.

Ровно в 23.00 31 января (2.00 мск 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit , Соединенное Королевство покинет ЕС . Этому знаменательному дню предшествовали двое внеочередных выборов и смена двух премьеров.

До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.

В том случае если переговоры между Великобританией и ЕС провалятся, страну ждет самый жесткий из всех возможных сценариев Brexit: введение тарифов ВТО, резкий рост цен, очереди грузовиков на границах, возможный дефицит лекарств и европейских продуктов. На данный момент, впрочем, и Великобритания, и ЕС демонстрируют готовность к переговорам и стремление добиться успеха.