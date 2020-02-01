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В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
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РИА Новости

В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа

00:16 01.02.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
© AP Photo / Carolyn Kaster
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. В машине, которая протаранила КПП на вилле президента США Дональда Трампа во Флориде, находились две женщины, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил в пятницу журналистам представитель полиции города Вест Палм Бич.
"В машину много раз попали из огнестрельного оружия. Слава богу, никто не ранен. Ни полицейские, ни агенты Секретной службы, ни те, кто находился в машине. Там были две женщины", - сказал он.
Трансляция ведется в Twitter полиции города.
По словам полицейского, за рулем была белая женщина 30 с чем-то лет, в отношении которой у полиции нет никаких прошлых дел. Женщину в черном автомобиле еще до того, как она появилась у резиденции главы государства, заметили правоохранители, обратившие внимание на странную манеру вождения. Они попытались вступить в контакт с ней, однако она не реагировала, а потом ей и вовсе удалось оторваться от машины полиции в потоке.
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"Потом она направилась на юг в сторону Мар-а-Лаго. Когда она приехала туда, она протаранила сначала первый КПП, поставив под угрозу жизни находившихся там людей. Продолжила движение ко второму КПП и протаранила и его", - рассказал полицейский.
Поскольку не было понимания о ее намерениях, охрана открыла огонь, рассказал он.
Подозреваемая задержана, допрашивать ее будут позже. Вторую женщину, по словам полицейского, она подсадила к себе после того, как на нее впервые обратили внимание сотрудники офиса шерифа.
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Дональд ТрампФлоридаСШАПроисшествияВ мире
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