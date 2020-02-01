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Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
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РИА Новости

Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

00:02 01.02.2020 (обновлено: 01:49 01.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, сообщил Bloomberg.
На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.
Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам.
Ранее в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти предприняли меры для предотвращения распространения. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников.
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Российские власти также попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скоро времени документ представят Мишустину.
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