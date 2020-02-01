"Тут страшно". Тайны Царского кургана в Крыму

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Среди многочисленных исторических памятников в Крыму есть, пожалуй, не только самый уникальный, но и самый таинственный. Царский курган в Керчи обнаружили еще 150 лет назад, однако исследователи до сих пор не нашли ответы на главные вопросы. О спорах вокруг его предназначения — в материале РИА Новости.

"Загадочное место"

Необъяснимый ужас. Именно так описывают свои впечатления те, кто впервые оказался перед восьмиметровым конусообразным входом. В глубине причудливого строения даже днем ничего не разглядеть — сплошная тьма.

"Особенно страшно, когда приходишь туда вечером один. Никого нет — только совы шипят, как змеи. Это место воспринимается как что-то совершенно нечеловеческое: словно это делали не люди и не для людей. Внутрь заходишь — реально охватывает ужас, еле получилось удержать себя в руках. Вот где реально загадочное место", — рассказывает москвич Петр Кузнецов.

Эффект усиливается, когда стены неожиданно начинают сужаться, и так на протяжении двух десятков метров. Наверное, в конце длинного прохода перед посетителем предстанет какая-нибудь гробница или хотя бы статуя. Но нет — только зловещая пустота.

Наверняка те же эмоции испытали археологи, раскопавшие курган в 1858 году. Руководитель экспедиции Антон Ашик за свою карьеру повидал много различных курганов, обнаруженных на территории Крыма. Но этот произвел на него сильное впечатление — прежде всего необычной и одновременно величественной формой. За это он получил название Царский.

Обследовали находку целых девять лет. Но никто так и не понял, кому он предназначался и когда был возведен. Подсказку давало аналогичное открытие: двадцатью годами ранее поблизости раскопали еще один курган необычной формы, прозванный Золотым. В отличие от собратьев, он не был вырыт в горе, а представлял собой нечто вроде пирамиды. Эта постройка датируется примерно IV-III веком до нашей эры, а способ обработки камней похож на технологии, использованные при создании Царского кургана. Возводили оба погребальных сооружения мастера из Греции.

Три версии

Тот факт, что здесь работали греки, уже давно не вызывает удивления. С VI века до нашей эры Крым и Таманский полуостров заселяются эллинами, а примерно в 480 году до нашей эры построенные ими города-полисы объединяются в большое монархическое государство. Оно называлось Боспорским царством и в середине IV века до нашей эры было одним из богатейших на территории Европы. Именно в этот период возводятся наиболее значимые архитектурные памятники — в том числе и Царский курган.

Отсюда и предположение, что он предназначался для царя Левкона I, в чье правление Боспорское царство было на пике могущества. Или же там был похоронен его сын, царь Перисад.

Эта версия считается официальной. В ее пользу говорит еще тот факт, что причудливый вход в гробницу напоминает кипарис. Это дерево у древних греков символизировало смерть.

Но некоторые историки не согласны с такой трактовкой. Гробница вполне могла принадлежать кому-нибудь из скифских правителей. А тот факт, что ее строили греки по своим же лекалам, — лишнее свидетельство популярности эллинской культуры у кочевых народов Причерноморья.

"Жители Ольвии (один из крупнейших греческих городов Причерноморья. — Прим. ред) старались во всем подражать ионийской метрополии — Милету, ныне это деревня Палатия на юго-западном берегу Турции. Они даже заключили договор с Милетом о совместном гражданстве — исополитии. Скифы тщательно соблюли последовательность милетских месяцев года, сохраняли их название, заучивали строки Гомера. Милетцы в устье Танаиса (античное название реки Дон. — Прим. ред.) основали аналогичную колонию. Таким образом они хотели открыть доступ к скифским внутренним землям", — отмечает в своей работе российский историк Владимир Миронов.

А по еще одной версии, гробницу возвели не в IV веке до нашей эры, а триста лет спустя. И предназначалась она знаменитому "последнему царю Востока" Митридату Евпатору. Он правил Понтийским государством, значительно укрепив его: к 88 году до нашей эры владения Митридата охватывали практически всю современную Турцию и Причерноморье.

Впрочем, в результате многолетней борьбы с римлянами царь погиб — по одной из легенд, это случилось на горе в центре современной Керчи, которая впоследствии была названа его именем. Это и породило гипотезу, что курган предназначался Митридату. Однако большинство историков склонны это предположение опровергать, ведь в древнеримских хрониках сказано, что правителя похоронили в городе Синопа на севере современной Турции.

Тайная комната

Ученые до сих пор не могут понять, был ли вообще кто-то захоронен в Царском кургане. С одной стороны, столь примечательная постройка всегда была лакомым куском для многочисленных охотников за сокровищами и "черных копателей". А с другой — в погребальной камере нет ни одного признака совершенного здесь захоронения.

К этому выводу пришла группа российских археологов, которая в 2000 году исследовала могильник. Тогда же ученые предположили, что в Царском кургане есть секретная погребальная камера. С помощью метода измерения удельного сопротивления почвы в южной части кургана они нашли таинственные пустоты. Причем в этой "лакуне" камни располагались таким образом, будто бы их никто никогда не трогал.

В 2003 году российский инженер Валентин Логвинов решил заняться этой проблемой. "Результаты проведенного поиска сначала, прямо скажу, ошарашили. Но потом — насторожили. А именно: обилием и сложностью подземных пустот, находящихся вне подошвы кургана и имеющих с ним непосредственную связь. Изученные мною ранее публикации о подобных сооружениях аналогов не содержат. В данном случае Царский курган, вероятно, уникален. А ошарашили результаты наполнением обнаруженных пустот", — писал Логвинов в своей работе.

К востоку и западу от кургана он нашел подземные ходы, протяженностью 12-13 метров, которые в определенный момент смыкаются в один ход. В конце, по всей видимости, находится та самая секретная погребальная камера. Аналогичным образом, кстати, устроены древнеегипетские пирамиды.

"Точка соединения двух параллельных подземных ходов в 12-13 метрах от западной полы кургана имеет каменную неразрушенную замуровку. Трапециевидная пустота, которой заканчивается подземный ход, названная сокровищницей, содержит в себе большое количество цветного металла и цветного стекла (гораздо больше, чем в погребальной камере) и фрагменты керамики. Костей животных или человека не обнаружено", — отмечает ученый.

То есть Царский курган — это не просто мавзолей. Это сокровищница с системой тайных ходов. Именно этим Логвинов объясняет отсутствие каких-либо следов погребения в главной комнате усыпальницы.

Впрочем, некоторые археологи не согласились с его доводами. Их смутил сам метод биолокации — поиск "магнитных линий" с помощью специальной металлической рамки, признанный антинаучным.

Первый христианский храм?

Впрочем, потайная комната стала не единственной загадкой для исследователей. На некоторых участках стены Царского кургана буквально испещрены рисунками, напоминающими кресты. Подобные изображения встречаются в римских катакомбах, служивших пристанищем последователям Христа в I-II веках нашей эры.

CC0 / Public domain / Фреска из катакомб святой Коммодиллы в Риме CC0 / Public domain / Фреска из катакомб святой Коммодиллы в Риме

Достоверно неизвестно, когда именно христианство проникло в Крым. Например, богослов III века Ориген писал, что на этих землях проповедовали ученики Христа: "Когда святые апостолы и ученики Спасителя нашего рассеялись по всей вселенной, то Фома, как содержит Предание, получил по жребию Парфию, Андрей — Скифию".

Согласно другим источникам, римские власти ссылали в Причерноморье христиан на каторгу. Там они работали в каменоломнях, располагавшихся преимущественно в Крыму. И, скорее всего, Царский курган был местом их собраний.

Да и сама форма кургана навела часть исследователей на мысль: а не был ли он полноценным христианским храмом?

"Переход квадратной камеры в круглое перекрытие не имеет аналогов в античной культуре. Этот же прием позднее был использован при строительстве христианских культовых памятников", — пишет российский историк Александр Матанцев.