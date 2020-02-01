В Великобритании полиции удалось найти владельца "Кольца всевластья"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полиция Северного Йоркшира Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, кольцо обнаружили вместе с имуществом, которое было украдено в феврале 2019 года.

Несмотря на все усилия, офицеры не смогли найти законного владельца украшения.

"Кольцо характерное, мы надеемся, что кто-то узнает гравировку и сможет рассказать нам, кому это по праву принадлежит, — сказал Констебль Пит Уилсон. — Я уверен, кто-то где-то по нему скучает".

Объявление вызвало большое количество комментариев. Пользователи шутили, предлагали отнести кольцо в Мордор, бросить его в Ородруин. А также вспоминали то, какие по сюжету книг и фильмов "Властелин колец" проблемы оно приносит. Правда один из комментаторов, Сет Энгельгардт, отметил, что серебро – главная примета, обычно такие кольца делают из меди или латуни.

В итоге на пост ответила Мелани Хобсон, которая сообщила, что ее муж потерял свое свадебное кольцо несколько лет назад, и именно его обнаружили полицейские. В качестве доказательств Мелани прислала фотографии.