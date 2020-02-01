Тюменские полицейские спасли из огня ребенка, его отца и деда

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Тюменской области участковые полицейские спасли из пожара в жилом доме сразу трех человек: 8-летнего мальчика, его отца и деда, сообщает пресс-служба МВД России.

"Сотрудники МО МВД России "Тюменский" старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин в ночное время осуществляли охрану общественного порядка возле храма Святой Великомученицы Екатерины в селе Созоново. Внезапно недалеко от церкви они увидели зарево и незамедлительно направились на место происшествия", – говорится в сообщении.

Пожар возник в частном доме на улице Центральной. Как уточнили в ведомстве, сначала загорелась баня, а затем пламя перекинулось на хозяйственные постройки и жилое помещение, где находились люди. В это время мальчик и его родственники спали, не подозревая о надвигающейся опасности.

Несмотря на разбушевавшееся пламя, участковые выбили окно и, рискуя жизнью, проникли в здание. Абдуллин спас ребенка, передав его в оконный проем подоспевшей бабушке, а Басаргин тем временем разбудил мужчин и помог им выбраться на улицу.