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Туризм
2020-02-01T04:05+0300
https://ria.ru/20200201/1564124734.html
В Приморье показали молодую самку леопарда с самой недовольной мордой
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РИА Новости

В Приморье показали молодую самку леопарда с самой недовольной мордой

04:05 01.02.2020
289
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард Leo 50F
Дальневосточный леопард Leo 50F
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки молодой большой кошки, которая отличается необычным выражением морды.
"Знакомьтесь, дальневосточный леопард Leo 50F, — пишут сотрудники нацпарка. — Будучи совсем юной, она ярко выделялась среди других пятнистых кошек "Земли леопарда" милым, но недовольным выражением мордочки, которое встречалось у нее на большинстве снимков фотоловушек".
Эксперты пошутили, что хищница еще в детстве понимала — придется вырасти и столкнуться со всеми проблемами взрослой жизни. Например, пробираться сквозь глубокий снег.
"Как будто только проснулась, — отметили подписчики соцсетей заповедника. — Мои кошки примерно так выглядят, когда после работы встречают. Прибежать прибежали, а проснуться забыли".
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