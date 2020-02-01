В Приморье показали молодую самку леопарда с самой недовольной мордой

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки молодой большой кошки, которая отличается необычным выражением морды.

"Знакомьтесь, дальневосточный леопард Leo 50F, — пишут сотрудники нацпарка. — Будучи совсем юной, она ярко выделялась среди других пятнистых кошек "Земли леопарда" милым, но недовольным выражением мордочки, которое встречалось у нее на большинстве снимков фотоловушек".

Эксперты пошутили, что хищница еще в детстве понимала — придется вырасти и столкнуться со всеми проблемами взрослой жизни. Например, пробираться сквозь глубокий снег.