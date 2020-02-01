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Туризм
2020-02-01T05:40+0300
https://ria.ru/20200201/1564124104.html
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
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РИА Новости

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

00:09 01.02.2020 (обновлено: 05:40 01.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из десяти государств — Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Армении, Албании, Украины, Молдавии и Азербайджана. Информация об этом, в частности, размещена на сайтах визовых центров Австрии, Венгрии, Дании, Норвегии и Литвы в России.
Консульский сбор по-прежнему будет составлять 35 евро. Но при обращении за оформлением в визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Дополнительный сервисный сбор, как правило, не превышает 30 евро.
Туроператоры сходятся во мнении, что обновление кодекса принесет российским туристам несколько позитивных изменений. Например, как говорят эксперты, у россиян появится возможность "сдаваться" на визу за шесть месяцев до окончания срока ее действия вместо трех месяцев, как сейчас.
Пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет.
При этом эксперты опасаются, что больше станет однократных виз. В частности, заявители, которые впервые едут в Европу, будут получать разрешение на въезд только на срок путешествия.
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