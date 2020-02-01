Джим Керри пояснил свою идею продолжения "Шоу Трумана"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский актер Джим Керри . Американский актер Джим Керри поделился своими мыслями по поводу продолжения фильма "Шоу Трумана" в интервью изданию Collider.

"Я думаю, что оно существует сейчас на микроуровне. Раньше это был макроуровень. Но теперь у каждого есть свой канал с подписчиками. То есть у всех — свое маленькое "Шоу Трумана". С этим можно что-то сделать", — предположил звезда "Маски" и "Тупого и еще тупее".

"Я часто думаю, и меня спрашивают о том, что бы случилось с Труманом, если бы он оказался снаружи стены. Мне потребовалось какое-то время на то, чтобы осознать, что он там был бы один, потому что остальные оказались бы внутри. Они все хотели очутиться под куполом", — добавил актер.

В фильме 1998 года главный герой в исполнении Джима Керри понимает, что его окружают декорации, люди вокруг – актеры, а вся его жизнь — итог работы автора телешоу, которое смотрит весь мир.