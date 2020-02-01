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Культура
2020-02-01T14:59+0300
https://ria.ru/20200201/1564123373.html
Джим Керри пояснил свою идею продолжения "Шоу Трумана"
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РИА Новости

Джим Керри пояснил свою идею продолжения "Шоу Трумана"

14:59 01.02.2020
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© Paramount Pictures (1998)Кадр из фильма "Шоу Трумана"
Кадр из фильма Шоу Трумана
© Paramount Pictures (1998)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский актер Джим Керри поделился своими мыслями по поводу продолжения фильма "Шоу Трумана" в интервью изданию Collider.
"Я думаю, что оно существует сейчас на микроуровне. Раньше это был макроуровень. Но теперь у каждого есть свой канал с подписчиками. То есть у всех — свое маленькое "Шоу Трумана". С этим можно что-то сделать", — предположил звезда "Маски" и "Тупого и еще тупее".
"Я часто думаю, и меня спрашивают о том, что бы случилось с Труманом, если бы он оказался снаружи стены. Мне потребовалось какое-то время на то, чтобы осознать, что он там был бы один, потому что остальные оказались бы внутри. Они все хотели очутиться под куполом", — добавил актер.
В фильме 1998 года главный герой в исполнении Джима Керри понимает, что его окружают декорации, люди вокруг – актеры, а вся его жизнь — итог работы автора телешоу, которое смотрит весь мир.
Когда картина Питера Уира вышла на экраны, реалити-шоу были очень популярны.
Кадр из фильма Маска
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжим Керри
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