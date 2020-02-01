Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-01T20:57+0300
https://ria.ru/20200201/1564121621.html
Большие "Маленькие женщины" покоряют мир. Возьмут ли они "Оскар"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155860/29/1558602964_60:12:1963:1082_1036x0_80_0_0_28ca58e80942e947601979bc7902ad13.png
РИА Новости

Большие "Маленькие женщины" покоряют мир. Возьмут ли они "Оскар"

08:00 01.02.2020 (обновлено: 20:57 01.02.2020)
5202
© Columbia Pictures Corporation (2019)Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
© Columbia Pictures Corporation (2019)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Егор Беликов. Оценивая фильм, почти всегда говорят о сюжете, логике персонажей, значимости финала. Появился еще один критерий: отношение к правам женщин. Так вот, с позиции феминизма к премьере недели — "Маленьким женщинам" Греты Гервиг — не подкопаться. Есть ли у ленты в этом году шанс на "Оскар" и почему ее надо смотреть всем (даже не слышавшим о феминитивах и "матчестве") — в материале РИА Новости.

Хорошая новость: книгу можно не читать

Начать нужно с того, что "Маленькие женщины" — известная и любимая книжка в США. И нет ничего странного в том, что об этом романе про взросление четырех сестер вновь вспомнили сейчас, во времена феминизма и профеминистических настроений.
Роман экранизировали раньше не раз и не два, но "Маленькие женщины" 2020 года получились очень особенными. Чтобы согласиться, не обязательно не только сравнивать этот фильм с другими кинопереложениями, но и даже книжку читать. Тем более что в России она не так уж и популярна.

Оскаровский изгой

Американская актриса Грета Гервиг стала одной из самых перспективных режиссеров буквально с первого же своего постановочного опыта. Ее "Леди Бёрд" — вроде бы обычный фильм взросления (есть такой жанр, по-английски coming-of-age). Но он был примечателен как минимум одним: финалом. Зрители могли увидеть момент, который в жизни зафиксировать никак не удается, ту конкретную минуту/секунду, когда главная героиня, сыгранная Сиршей Ронан (она же снялась в "Маленьких женщинах"), взяла и повзрослела. За такое, без иронии, чудо режиссерской мысли фильм номинировали на пять "Оскаров". Правда, ни одного так и не дали.
Статуэтка Оскара
13 января, 17:05Культура
Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"
Новая картина Гервиг посильнее "Леди Бёрд", от которой взрослый зритель мог бы все же заскучать, но все равно она рискует тоже пролететь мимо статуэток (в этот раз номинаций на одну больше). Довольно обидно, но в основной категории "Маленькие женщины", согласно букмекерским ставкам, идут на последнем месте.
Кстати, когда объявили номинации на премии Американской академии, вокруг "Маленьких женщин" поднялась большая буча. В радикализированном Голливуде потребовали бороться с мужским доминированием в режиссерской категории, куда Гервиг не включили вовсе, как и других женщин-постановщиков. Хотя уж если кого награждать, так именно ее.

Не такие уж и маленькие

Гервиг адаптировала книжный сюжет из девичьей прозы в целом точно, но допустив при этом смыслообразующие изменения. В том числе — резкое увеличение возраста героинь. Вообще, четырем сестрам Марч, которых играют три ярчайшие артистки поколения — Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и еще одна, куда менее заметная, Элайза Сканлен (да, довольно цинично было брать не слишком известную исполнительницу на роль самой болезной девочки), — в оригинале было меньше 16 лет. У Гервиг все актрисы существенно старше.
© WDSSPR (2019)

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 5

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Флоренс Пью и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
2 из 5

Флоренс Пью и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© Columbia Pictures Corporation (2019)

Кадр из фильма "Маленькие женщины" (Little Women)

Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
3 из 5

Кадр из фильма "Маленькие женщины" (Little Women)

© Columbia Pictures Corporation (2019)
© WDSSPR (2019)

Сирша Ронан в фильма "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
4 из 5

Сирша Ронан в фильма "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Элайза Сканлен в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
5 из 5

Элайза Сканлен в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
1 из 5

Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
2 из 5

Флоренс Пью и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
3 из 5

Кадр из фильма "Маленькие женщины" (Little Women)

© Columbia Pictures Corporation (2019)
4 из 5

Сирша Ронан в фильма "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
5 из 5

Элайза Сканлен в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
Что хочет сказать нам этим режиссер? Возможно, так она отмечает прогресс в отношении к женщинам в обществе по сравнению с тем, что было два века назад. Или демонстрирует, насколько универсальны жизненные ситуации, в которых оказываются девушки каждой возрастной группы.
В любом случае задумка удалась: Ронан, Уотсон и Пью куда более выразительны, чем могли бы быть юные актрисы в их ролях. Сирша, к 25 годам четырежды номинированная на "Оскар", шокирующе проникновенна. Эмме, напрасно известной до сих пор в основном по "Гарри Поттеру", достался образ конформистки, которая просто хочет пожить спокойно, и она с этой ролью блестяще справилась. Флоренс, поразившая всех в "Солнцестоянии" Ари Астера, традиционно впечатляет в своем конфликтно-биполярном амплуа.
© WDSSPR (2019)

Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 4

Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© Columbia Pictures Corporation (2019)

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
2 из 4

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

© Columbia Pictures Corporation (2019)
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
3 из 4
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
4 из 4
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
1 из 4

Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
2 из 4

Кадр из фильма "Маленькие женщины"

© Columbia Pictures Corporation (2019)
3 из 4
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
4 из 4
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
© WDSSPR (2019)
Кроме того, режиссер поменяла события романа местами, перемешала хронологически. Действие двигается достаточно быстро для жанра костюмной мелодрамы, даже немного торопливо, но к финалу выкристаллизуется несколько ключевых сюжетных линий: о любви, нелюбви и ревности; о смерти и отношениях с ней; о творчестве и комплексах, присущих любому автору. Та сестра, которую играет Сирша Ронан, по сюжету и пишет роман "Маленькие женщины" о внутрисемейной жизни. В финале она презентует его неприятному издателю-женоненавистнику.
© WDSSPR (2019)

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
1 из 3

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
2 из 3

Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
© WDSSPR (2019)

Луи Гаррель в фильме "Маленькие женщины"

Кадр из фильма Маленькие женщины
3 из 3

Луи Гаррель в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
1 из 3

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
2 из 3

Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
3 из 3

Луи Гаррель в фильме "Маленькие женщины"

© WDSSPR (2019)
Вообще, персонажи-мужчины по большей части оказываются на периферии сюжета. Но при этом они отличаются ярко выраженной индивидуальностью: и мятущийся саркастичный Лори (самый юный оскаровский номинант с 1939 года Тимоти Шаламе), и тихий, но честный Фридрих (каждая работа француза Луи Гарреля — счастье).

Феминизм XIX века

Как и "1917", другой оскаровский номинант этой прокатной недели, "Маленьких женщин" не обязательно любить всем сердцем. Но не признать режиссерские заслуги Греты Гервиг было бы несправедливо и неправильно.
Важен ее бескомпромиссно феминистский взгляд: режиссер дает героиням право самим управлять своей жизнью, возможность эмансипироваться, влюбляться, творить.
Пока красивые юбки шуршат по ровно подстриженным газонам, а их обладательницы носятся по важнейшим делам юности, сложно не проникнуться этим фильмом. Интимным, но не приторно-откровенным, с атмосферой традиционной семейной саги и профеминистическим отливом. И неважно, если даже ваша молодость уже прошла.
Кадр из фильма 1917
29 января, 09:29Культура
Заслужил ли "1917" главный "Оскар"
18100014
КультураКино и сериалыМерил СтрипСирша РонанГарри ПоттерЭмма УотсонОскар (премия)
Рекомендуем
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Алкогольный отдел в супермаркете
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел летать
Цирк устроили. Ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры
Больное сердце
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Военнослужащие ВС США на торжественной церемонии в Пентагоне
Военно-патриотическое воспитание в США: где же подвиги
Театрализованная экскурсия на 180-летие открытия Царского кургана в Крыму
"Тут страшно". Тайны Царского кургана в Крыму
Участница школы самбо Grande Rio выступает на самбодроме в рамках карнавала в Рио-де-Жанеро
Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома
Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Врачи в палате интенсивной терапии в детском госпиталя королевы Фабиолы в Брюсселе
Смерть не по правилам. Почему европейских врачей судят за эвтаназию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния