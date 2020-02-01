Большие "Маленькие женщины" покоряют мир. Возьмут ли они "Оскар"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Егор Беликов. Оценивая фильм, почти всегда говорят о сюжете, логике персонажей, значимости финала. Появился еще один критерий: отношение к правам женщин. Так вот, с позиции феминизма к премьере недели — "Маленьким женщинам" Греты Гервиг — не подкопаться. Есть ли у ленты в этом году шанс на "Оскар" и почему ее надо смотреть всем (даже не слышавшим о феминитивах и "матчестве") — в материале РИА Новости.

Хорошая новость: книгу можно не читать

Начать нужно с того, что "Маленькие женщины" — известная и любимая книжка в США. И нет ничего странного в том, что об этом романе про взросление четырех сестер вновь вспомнили сейчас, во времена феминизма и профеминистических настроений.

Роман экранизировали раньше не раз и не два, но "Маленькие женщины" 2020 года получились очень особенными. Чтобы согласиться, не обязательно не только сравнивать этот фильм с другими кинопереложениями, но и даже книжку читать. Тем более что в России она не так уж и популярна.

Оскаровский изгой

Американская актриса Грета Гервиг стала одной из самых перспективных режиссеров буквально с первого же своего постановочного опыта. Ее "Леди Бёрд" — вроде бы обычный фильм взросления (есть такой жанр, по-английски coming-of-age). Но он был примечателен как минимум одним: финалом. Зрители могли увидеть момент, который в жизни зафиксировать никак не удается, ту конкретную минуту/секунду, когда главная героиня, сыгранная Сиршей Ронан (она же снялась в "Маленьких женщинах"), взяла и повзрослела. За такое, без иронии, чудо режиссерской мысли фильм номинировали на пять "Оскаров". Правда, ни одного так и не дали.

Новая картина Гервиг посильнее "Леди Бёрд", от которой взрослый зритель мог бы все же заскучать, но все равно она рискует тоже пролететь мимо статуэток (в этот раз номинаций на одну больше). Довольно обидно, но в основной категории "Маленькие женщины", согласно букмекерским ставкам, идут на последнем месте.

Кстати, когда объявили номинации на премии Американской академии, вокруг "Маленьких женщин" поднялась большая буча. В радикализированном Голливуде потребовали бороться с мужским доминированием в режиссерской категории, куда Гервиг не включили вовсе, как и других женщин-постановщиков. Хотя уж если кого награждать, так именно ее.

Не такие уж и маленькие

Гервиг адаптировала книжный сюжет из девичьей прозы в целом точно, но допустив при этом смыслообразующие изменения. В том числе — резкое увеличение возраста героинь. Вообще, четырем сестрам Марч, которых играют три ярчайшие артистки поколения — Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и еще одна, куда менее заметная, Элайза Сканлен (да, довольно цинично было брать не слишком известную исполнительницу на роль самой болезной девочки), — в оригинале было меньше 16 лет. У Гервиг все актрисы существенно старше.

© WDSSPR (2019) Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины" 1 из 5 Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © WDSSPR (2019) Флоренс Пью и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины" 2 из 5 Флоренс Пью и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © Columbia Pictures Corporation (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины" (Little Women) 3 из 5 Кадр из фильма "Маленькие женщины" (Little Women) © Columbia Pictures Corporation (2019) © WDSSPR (2019) Сирша Ронан в фильма "Маленькие женщины" 4 из 5 Сирша Ронан в фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © WDSSPR (2019) Элайза Сканлен в фильме "Маленькие женщины" 5 из 5 Элайза Сканлен в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 1 из 5 Эмма Уотсон в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 2 из 5 Флоренс Пью и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 3 из 5 Кадр из фильма "Маленькие женщины" (Little Women) © Columbia Pictures Corporation (2019) 4 из 5 Сирша Ронан в фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 5 из 5 Элайза Сканлен в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019)

Что хочет сказать нам этим режиссер? Возможно, так она отмечает прогресс в отношении к женщинам в обществе по сравнению с тем, что было два века назад. Или демонстрирует, насколько универсальны жизненные ситуации, в которых оказываются девушки каждой возрастной группы.

В любом случае задумка удалась: Ронан, Уотсон и Пью куда более выразительны, чем могли бы быть юные актрисы в их ролях. Сирша, к 25 годам четырежды номинированная на "Оскар", шокирующе проникновенна. Эмме, напрасно известной до сих пор в основном по "Гарри Поттеру", достался образ конформистки, которая просто хочет пожить спокойно, и она с этой ролью блестяще справилась. Флоренс, поразившая всех в "Солнцестоянии" Ари Астера, традиционно впечатляет в своем конфликтно-биполярном амплуа.

© WDSSPR (2019) Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины" 1 из 4 Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © Columbia Pictures Corporation (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины" 2 из 4 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © Columbia Pictures Corporation (2019) © WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины" 3 из 4 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Маленькие женщины" 4 из 4 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 1 из 4 Мерил Стрип в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 2 из 4 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © Columbia Pictures Corporation (2019) 3 из 4 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 4 из 4 Кадр из фильма "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019)

Кроме того, режиссер поменяла события романа местами, перемешала хронологически. Действие двигается достаточно быстро для жанра костюмной мелодрамы, даже немного торопливо, но к финалу выкристаллизуется несколько ключевых сюжетных линий: о любви, нелюбви и ревности; о смерти и отношениях с ней; о творчестве и комплексах, присущих любому автору. Та сестра, которую играет Сирша Ронан, по сюжету и пишет роман "Маленькие женщины" о внутрисемейной жизни. В финале она презентует его неприятному издателю-женоненавистнику.

© WDSSPR (2019) Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины" 1 из 3 Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © WDSSPR (2019) Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины" 2 из 3 Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) © WDSSPR (2019) Луи Гаррель в фильме "Маленькие женщины" 3 из 3 Луи Гаррель в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 1 из 3 Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 2 из 3 Джеймс Нортон в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019) 3 из 3 Луи Гаррель в фильме "Маленькие женщины" © WDSSPR (2019)

Вообще, персонажи-мужчины по большей части оказываются на периферии сюжета. Но при этом они отличаются ярко выраженной индивидуальностью: и мятущийся саркастичный Лори (самый юный оскаровский номинант с 1939 года Тимоти Шаламе), и тихий, но честный Фридрих (каждая работа француза Луи Гарреля — счастье).

Феминизм XIX века

Как и "1917", другой оскаровский номинант этой прокатной недели, "Маленьких женщин" не обязательно любить всем сердцем. Но не признать режиссерские заслуги Греты Гервиг было бы несправедливо и неправильно.

Важен ее бескомпромиссно феминистский взгляд: режиссер дает героиням право самим управлять своей жизнью, возможность эмансипироваться, влюбляться, творить.