Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T11:14+0300
https://ria.ru/20200201/1564119814.html
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137085_0:161:3072:1889_1036x0_80_0_0_58035a1de932454b29e1680387afb44a.jpg
РИА Новости

Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля

08:00 01.02.2020 (обновлено: 11:14 01.02.2020)
776374
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское"
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Основные законодательные изменения вступили в силу в первый день нового года, но ряд нововведений ждет россиян и с февраля. Вырастут социальные выплаты и детские пособия, дальневосточный гектар станет доступным для всех, а торговые автоматы прекратят выдавать чеки. Об этих и других новациях — в материале РИА Новости.

Пенсии и пособия

Увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Право на ЕДВ имеют 60 категорий граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. ЕДВ также получают россияне, пострадавшие от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф. По сообщению Пенсионного фонда России, сейчас ежемесячные денежные выплаты получают более 15 миллионов человек.
ЕДВ меняется с учетом данных по инфляции за прошлый год. В 2020-м она вырастет на три процента. Так, выплата Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составит 65 619 рублей (до повышения она составляла 63 708 рублей). Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны поднимутся до 5565 рублей, инвалидам первой группы — до 3897 рублей.
Пенсионное удостоверение
30 января, 11:31
Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на три процента
Кроме того, государство проиндексирует стоимость набора социальных услуг — она составит 1155,06 рубля в месяц. Эта сумма — часть ежемесячной денежной выплаты, она касается обеспечения лекарствами, а также лечения в санатории.

С 1 февраля на 664 рубля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Таким образом, единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беременности, составит 675 рублей, выплата после родов — 18 тысяч рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет до 3375 рублей, а по уходу за вторым и последующими детьми — до 6751 рубля.

Отменят советские законы

С начала февраля прекратят действовать более 3,7 тысячи правовых актов времен СССР и РСФСР. Это позволит упорядочить российскую правовую систему. Нормативные акты, которые решили отправить в архив, затрагивают экономику, образование, промышленность, медицину и сельское хозяйство.
Среди них: декрет Совета народных комиссаров 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне", декреты о взимании налогов, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда домработниц, а также постановление Совмина РСФСР от 1961 года "Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов" и многие другие документы.
Дмитрий Песков
4 декабря 2019, 13:03
В Кремле оценили перспективы выплаты компенсаций по советским вкладам
Разобраться с устаревшими законами Минюсту поручил экс-премьер Дмитрий Медведев. Он объяснил, что многие существовавшие до сих пор нормы препятствовали развитию экономики. Отмена утративших актуальность законов носит название "регуляторная гильотина", под которую попадут не только советские нормативные акты, но и многие регулирующие документы, принятые в современной России.

Дальневосточный гектар

С 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока. При этом предпочтение все-таки отдается тем, кто прописан ближе к выделяемым земельным участкам.
А с 1 августа для всех россиян станут доступны дальневосточные гектары в Республике Бурятии и Забайкальском крае.
Программа предусматривает предоставление участка размером до одного гектара в безвозмездное пользование на пять лет. Арендную плату и земельный налог платить не требуется, но в течение первого года гражданам необходимо определиться, с какой целью они взяли землю: для бизнеса, организации подсобного хозяйства или проживания. Через три года необходимо отчитаться об использовании участка по целевому назначению, а через пять лет он переходит в собственность пользователя.
Долина реки Партизанская. Городской округ Находка. Приморский край
30 декабря 2019, 13:50
Более 75 тысяч человек получили "дальневосточный гектар"

Электронные чеки

С 1 февраля торговые автоматы могут не выдавать бумажный чек. Речь идет о любом устройстве, получающем платежи, например, о вендинговом терминале или кофейном, либо о колонке на автозаправке.
Вместо бумажного чека на экране отобразится QR-код покупки. Предполагается, что клиент будет считывать код при помощи смартфона и получать электронный чек. Кроме того, появится возможность ввода на дисплее автомата адреса электронной почты или номера телефона для подтверждения платежа.

Общественный транспорт в Москве

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы с 1 февраля повысится в среднем на три процента. Изменения коснутся разового проезда по карте "Тройка" на метро, поездами МЦК и МЦД. В "Центральной" зоне он будет стоить 40 рублей вместо 38, а в зоне "Пригород" — 47 рублей вместо 45.
Изменится также цена единого проездного: 57 рублей вместо 50 за одну поездку. На четыре рубля подорожает билет на две поездки, на 70 рублей увеличится стоимость карточки на 60 поездок. Бумажный проездной на календарный месяц обойдется в 2900 рублей вместо 2770.
1576670761851222
социальные выплатыТранспортЛьготыДальневосточный гектарпенсии
Популярные комментарии
Убрали ГОСТы-дали дорогу ТУ. Итак едим, как с помойки, а так совсем закормят г. Проезд подорожал! С чего вот??? Доллар на месте, нефть на месте, электроэнергия на месте-с чего подорожал проезд??? Правильно сказал комментатор сверху: рубль подарили-два отняли. Ужас.
1 февраля, 10:02
aaolpsm1
3545414624
Опять 25... Рубль подарили, два отняли!!!😡😡😡
1 февраля, 08:48
Alex Ander
33462131033
Рекомендуем
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Кремлевская набережная во время снегопада в Москве
Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Падение метеора на Урале
Падение метеора на Урале попало на видео
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния