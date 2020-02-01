Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Основные законодательные изменения вступили в силу в первый день нового года, но ряд нововведений ждет россиян и с февраля. Вырастут социальные выплаты и детские пособия, дальневосточный гектар станет доступным для всех, а торговые автоматы прекратят выдавать чеки. Об этих и других новациях — в материале РИА Новости.

Пенсии и пособия

Увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Право на ЕДВ имеют 60 категорий граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. ЕДВ также получают россияне, пострадавшие от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф. По сообщению Пенсионного фонда России, сейчас ежемесячные денежные выплаты получают более 15 миллионов человек.

ЕДВ меняется с учетом данных по инфляции за прошлый год. В 2020-м она вырастет на три процента. Так, выплата Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы с 1 февраля составит 65 619 рублей (до повышения она составляла 63 708 рублей). Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны поднимутся до 5565 рублей, инвалидам первой группы — до 3897 рублей.

Кроме того, государство проиндексирует стоимость набора социальных услуг — она составит 1155,06 рубля в месяц. Эта сумма — часть ежемесячной денежной выплаты, она касается обеспечения лекарствами, а также лечения в санатории.

С 1 февраля на 664 рубля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Таким образом, единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беременности, составит 675 рублей, выплата после родов — 18 тысяч рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет до 3375 рублей, а по уходу за вторым и последующими детьми — до 6751 рубля.

Отменят советские законы

С начала февраля прекратят действовать более 3,7 тысячи правовых актов времен СССР и РСФСР. Это позволит упорядочить российскую правовую систему. Нормативные акты, которые решили отправить в архив, затрагивают экономику, образование, промышленность, медицину и сельское хозяйство.

Среди них: декрет Совета народных комиссаров 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне", декреты о взимании налогов, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда домработниц, а также постановление Совмина РСФСР от 1961 года "Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов" и многие другие документы.

Разобраться с устаревшими законами Минюсту поручил экс-премьер Дмитрий Медведев. Он объяснил, что многие существовавшие до сих пор нормы препятствовали развитию экономики. Отмена утративших актуальность законов носит название "регуляторная гильотина", под которую попадут не только советские нормативные акты, но и многие регулирующие документы, принятые в современной России.

Дальневосточный гектар

С 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока. При этом предпочтение все-таки отдается тем, кто прописан ближе к выделяемым земельным участкам.

А с 1 августа для всех россиян станут доступны дальневосточные гектары в Республике Бурятии и Забайкальском крае.

Программа предусматривает предоставление участка размером до одного гектара в безвозмездное пользование на пять лет. Арендную плату и земельный налог платить не требуется, но в течение первого года гражданам необходимо определиться, с какой целью они взяли землю: для бизнеса, организации подсобного хозяйства или проживания. Через три года необходимо отчитаться об использовании участка по целевому назначению, а через пять лет он переходит в собственность пользователя.

Электронные чеки

С 1 февраля торговые автоматы могут не выдавать бумажный чек. Речь идет о любом устройстве, получающем платежи, например, о вендинговом терминале или кофейном, либо о колонке на автозаправке.

Вместо бумажного чека на экране отобразится QR-код покупки. Предполагается, что клиент будет считывать код при помощи смартфона и получать электронный чек. Кроме того, появится возможность ввода на дисплее автомата адреса электронной почты или номера телефона для подтверждения платежа.

Общественный транспорт в Москве

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы с 1 февраля повысится в среднем на три процента. Изменения коснутся разового проезда по карте "Тройка" на метро, поездами МЦК и МЦД. В "Центральной" зоне он будет стоить 40 рублей вместо 38, а в зоне "Пригород" — 47 рублей вместо 45.