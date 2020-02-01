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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-02-01T12:57+0300
https://ria.ru/20200201/1564118817.html
Мы все умрём. Китайский коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564125529_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_62807647188077d427b0ec184c891c2f.png
РИА Новости

Мы все умрём. Китайский коронавирус

12:00 01.02.2020 (обновлено: 12:57 01.02.2020)
1738
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Китайский коронавирус
Вчера, 12:00
ВОЗ объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболели больше 11 тысяч человек, умерли почти три сотни. С другой стороны, выздоровевших почти столько же, сколько умерших; а за пределами Китая подтверждённых случаев заболевания - лишь считанные единицы. Так стоит ли на самом деле паниковать из-за коронавируса?
Вспышка китайского коронавируса беспрецедентна или попадает под стандартную картину эпидемий? Почему Китай часто становится родиной эпидемий? Когда появится вакцина от 2019-nCoV? Реклама лекарств от короновируса – правда или ложь? На эти и другие вопросы отвечает Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про глобальные эпидемии или про вирусы и бактерии как биологическое оружие.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Илья Кабанов
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастВспышка коронавируса nCoVКитай
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