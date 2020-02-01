Мы все умрём. Китайский коронавирус

Вспышка китайского коронавируса беспрецедентна или попадает под стандартную картину эпидемий? Почему Китай часто становится родиной эпидемий? Когда появится вакцина от 2019-nCoV? Реклама лекарств от короновируса – правда или ложь? На эти и другие вопросы отвечает Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про глобальные эпидемии или про вирусы и бактерии как биологическое оружие.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Илья Кабанов
Монтаж Андрея Темнова
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