Мы все умрём. Китайский коронавирус

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Китайский коронавирус

ВОЗ объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболели больше 11 тысяч человек, умерли почти три сотни. С другой стороны, выздоровевших почти столько же, сколько умерших; а за пределами Китая подтверждённых случаев заболевания - лишь считанные единицы. Так стоит ли на самом деле паниковать из-за коронавируса?