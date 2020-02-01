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Культура
2020-02-01T10:35+0300
https://ria.ru/20200201/1564118471.html
Хакеры не дали голландскому музею купить картину Констебля
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РИА Новости

Хакеры не дали голландскому музею купить картину Констебля

10:35 01.02.2020
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CC0 / / Картина "Вид на Хэмпстед-Хит в направлении Харроу" художника Джона Констебля
Картина Вид на Хэмпстед-Хит в направлении Харроу художника Джона Констебля
CC0 / /
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Хакеры вмешались в сделку и украли около трех миллионов долларов у нидерландского государственного музея Твенте, который хотел приобрести картину художника Джона Констебля у британского арт-дилера, сообщает NL Times.
Музей перевел денежные средства на банковский счет в Гонконге, номер которого получил по электронной почте. После того как арт-дилер заявил, что деньги на его счет не поступали, выяснилось, что электронное сообщение с реквизитами было отправлено хакерами. Стороны обвинили друг друга в произошедшем, было начато судебное разбирательство.
Суд вынес решение в пользу арт-дилера. Его адвокат, заявил, что музей должен был проверить реквизиты, прежде чем переводить средства.
Директор музея Арнауд Оддинг пояснил, что музей сейчас обдумывает дальнейшие шаги в отношении дела.
Руководство Твенте заинтересовалось приобретением картины Констебля "Вид на Хэмпстед-Хит в направлении Харроу" два года назад на проходившей в Нидерландах Европейской ярмарке изящных искусств. После этого музей несколько месяцев вел переговоры с британским арт-дилером, стороны договорились о цене в 2,85 миллиона евро (около 3,1 миллиона долларов).
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