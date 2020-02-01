Хакеры не дали голландскому музею купить картину Констебля

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Хакеры вмешались в сделку и украли около трех миллионов долларов у нидерландского государственного музея Твенте, который хотел приобрести картину художника Джона Констебля у британского арт-дилера, Хакеры вмешались в сделку и украли около трех миллионов долларов у нидерландского государственного музея Твенте, который хотел приобрести картину художника Джона Констебля у британского арт-дилера, сообщает NL Times.

Музей перевел денежные средства на банковский счет в Гонконге, номер которого получил по электронной почте. После того как арт-дилер заявил, что деньги на его счет не поступали, выяснилось, что электронное сообщение с реквизитами было отправлено хакерами. Стороны обвинили друг друга в произошедшем, было начато судебное разбирательство.

Суд вынес решение в пользу арт-дилера. Его адвокат, заявил, что музей должен был проверить реквизиты, прежде чем переводить средства.

Директор музея Арнауд Оддинг пояснил, что музей сейчас обдумывает дальнейшие шаги в отношении дела.