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Туризм
2020-02-01T21:28+0300
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Эксперты рассказали, защищает ли маска от коронавируса
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РИА Новости

Эксперты рассказали, защищает ли маска от коронавируса

15:13 01.02.2020 (обновлено: 21:28 01.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, сообщает Express.
По мнению специалистов, это не самый эффективный способ защиты от опасности.
Доктор Джейк Даннинг рассказал изданию, что использование маски необходимо в больнице. Причем, она должна быть правильно надета – плотно прилегать к лицу, и часто меняться.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют хирургические маски только тем, кто уже заразился коронавирусом, а также медицинским работникам, которые их лечат.
Для остальных куда эффективнее уделять больше внимания личной гигиене – часто мыть руки с мылом, не трогать ими лицо и слизистые.
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