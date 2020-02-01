Эксперты рассказали, защищает ли маска от коронавируса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, сообщает Express.

По мнению специалистов, это не самый эффективный способ защиты от опасности.

Доктор Джейк Даннинг рассказал изданию, что использование маски необходимо в больнице. Причем, она должна быть правильно надета – плотно прилегать к лицу, и часто меняться.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют хирургические маски только тем, кто уже заразился коронавирусом, а также медицинским работникам, которые их лечат.