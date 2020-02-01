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РИА Наука
2020-02-01T08:06+0300
https://ria.ru/20200201/1564102997.html
Цирк устроили. Ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры
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РИА Новости

Цирк устроили. Ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры

08:00 01.02.2020 (обновлено: 08:06 01.02.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / mic1805Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел летать
Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел летать
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / mic1805
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Представления о динозаврах в последние годы существенно изменились. Известно, что некоторые из этих доисторических животных были теплокровными, многие — с ярким оперением. О максимальном размере можно лишь гадать, поскольку регулярно находят останки все более крупных представителей вида. А на этой неделе американские ученые сообщили, что среди динозавров были особи, передвигавшиеся с помощью только передних конечностей. О неожиданных открытиях палеонтологов — в материале РИА Новости.

Странные отпечатки лап

В 2007 году в штате Техас, в карьере формации Глен Роуз, обнаружили следы завроподов — гигантских растительноядных динозавров, живших примерно 110 миллионов лет назад. Сначала ученые даже не поняли, что отпечатки конечностей могут относиться к животным именно этой группы. Завроподы, считающиеся одними из самых крупных обитателей планеты за всю ее историю, передвигались на четырех ногах. А три параллельные цепочки следов говорили о том, что оставившие их особи пользовались для передвижени исключительно передними конечностями. Парадоксальная находка противоречила законам физиологии и физики.
Форма и размеры отпечатков — по 70 сантиметров в диаметре — не оставляли сомнений в их принадлежности к завроподам. Исследователи предположили, что следы на самом деле зафиксировались в донных осадках небольшого водоема мелового периода. В воде динозавры периодически отталкивались от дна лишь передними лапами и таким образом перемещались. Выбираясь на берег по глинистому склону водоема, животные также, скорее всего, пользовались только передними конечностями.
Аргумент в пользу этой гипотезы — находка американского палеонтолога Роланда Берда, сделанная в 1940 году в том же Техасе. Там также были отпечатки лишь передних конечностей завроподов.
© R.T. Bakker/Ichnos, 2019Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передними конечностями, могли передвигаться в воде крупные завроподы из семейства брахиозаврид
Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передники конечностями, могли передвигаться в воде крупные зауроподы из семейства брахиозаврид
© R.T. Bakker/Ichnos, 2019
Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передними конечностями, могли передвигаться в воде крупные завроподы из семейства брахиозаврид
Но есть и другое объяснение. Завроподы весили несколько десятков, а иногда и сотен тонн. При передвижении по суше нагрузка на задние лапы могла быть значительно меньше, чем на передние (расчеты это подтверждают). Задние конечности оказывали меньшее давление на грунт и не оставляли следов.

Ромео и Джульетта в мире динозавров

В середине 1990-х годов исследователи нашли в Монголии останки двух овираптозавров в породе возрастом порядка 75 миллионов лет. Животные располагались всего в нескольких сантиметрах друг от друга, и поэтому их окрестили Ромео и Джульеттой.
Практически сразу палеонтологи обратили внимание, что у динозавров различаются лезвиевидные кости хвоста — шевроны, хотя обе особи относились к одному виду. Причем разница в размерах и форме шевронов явно не была результатом болезни или механического повреждения. Значит, она могла указывать на пол животных.
© Persons IV, W. S. et al. A possible instance of sexual dimorphism in the tails of two oviraptorosaur dinosaurs. Scientific Reports volume 5, Article number: 9472 (2015)Особенности анатомии костей в основании хвоста овираптора
Особенности анатомии костей в основании хвоста овираптора
© Persons IV, W. S. et al. A possible instance of sexual dimorphism in the tails of two oviraptorosaur dinosaurs. Scientific Reports volume 5, Article number: 9472 (2015)
Особенности анатомии костей в основании хвоста овираптора
По мнению канадских ученых, небольшие и более тонкие кости у основания хвоста самок облегчали им процесс откладывания яиц, а крупные шевроны самцов помогали закрепить втягивающие мышцы пениса при спаривании. Кроме того, сильный хвост был полезен при демонстрации оперения в брачных играх.
Однако ученые оговариваются, что определять таким образом пол всех динозавров не стоит. Скорее всего, описанное ими анатомическое различие справедливо лишь для овираптозавров.
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Цветные яйца

В 2015 году американские и немецкие палеонтологи, изучая окаменелую кладку овираптора возрастом около 70 миллионов лет, увидели на стенках яиц следы биливердина и протопорфирина — пигментов, которые должны были окрашивать скорлупу в сине-зеленый цвет. Это было первым подтверждением того, что динозавры откладывали цветные яйца.
Три года спустя та же команда ученых описала еще несколько сохранившихся гнезд этих животных, где, судя по всему, были зеленые, голубые и даже розовые яйца. Более того, сравнение яичной скорлупы 19 видов архозавров — к ним относятся динозавры, крокодилы и птицы — показало: птицы, скорее всего, унаследовали окраску яиц от динозавров, а не выработали ее сами в процессе эволюции.
© Wiemann et al., 2016Яйца овираптора Heyuannia. Найденные на их стенках следы биливердина и протопорфирина помогли установить, что они были сине-зеленого цвета
Яйца овираптора Heyuannia
© Wiemann et al., 2016
Яйца овираптора Heyuannia. Найденные на их стенках следы биливердина и протопорфирина помогли установить, что они были сине-зеленого цвета
Так, пигменты биливердин и протопорфирин вместе или по отдельности содержались уже в яичной скорлупе троодонтид — динозавров, живших на территории современных Монголии и Китая 130-66 миллионов лет назад. Кроме того, следы красящих веществ выявили в кладках динозавров Deinonychus antirrhopus, обитавших на территории современных Соединенных Штатов 115-108 миллионов лет назад.
Исследователи предполагают, что скорлупа окрасилась, когда эти древние животные стали строить открытые гнезда. Цветные яйца менее заметны для хищников.
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Любители погреться на солнце

Яичная скорлупа помогла палеонтологам из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определить, насколько горячими были представители некоторых видов динозавров. При помощи масс-спектрометрического анализа ученые вычислили температуру формирования яиц в телах снесших их самок.
Самыми теплокровными оказались титанозавры, обитавшие на территории современной Аргентины 80 миллионов лет назад. Их температура была почти человеческой — около 37 градусов Цельсия. Овирапторы, жившие в Монголии 75 миллионов лет назад, были немного холоднее — примерно на пять градусов.
Это больше, чем температура окружающей среды. А значит, динозавры могли использовать внешние источники тепла, чтобы согреться, — например, лежать на горячих камнях, как делают ящерицы. Другой вариант — перья, которыми были покрыты многие нелетающие динозавры. Ученые предполагают, что оперение позволяло животным поддерживать стабильную температуру тела.
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