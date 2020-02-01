Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-01T19:31+0300
https://ria.ru/20200201/1564099746.html
Эксперт обвинил музей в завышении цены на "Спасителя мира" да Винчи
https://cdn24.img.ria.ru/images/150892/04/1508920451_0:0:3701:2083_1036x0_80_0_0_181bd35882aa141ab58d9fd206b008f4.jpg
РИА Новости

Эксперт обвинил музей в завышении цены на "Спасителя мира" да Винчи

19:31 01.02.2020
669
© AP Photo / Julie JacobsonПродажа картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе в Christie's в Нью-Йорке. 15 ноября 2017
Продажа картины Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе в Christie's в Нью-Йорке. 15 ноября 2017
© AP Photo / Julie Jacobson
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ведущий эксперт по картинам старых мастеров обвинил Национальную галерею в Лондоне в том, что она способствовала взвинчиванию цены на "Спасителя мира" Леонардо да Винчи, которого продали за 450,3 миллиона долларов в 2017 году, сообщает Artnet.
Историк Чарльз Хоуп считает, что руководство музея совершило ошибку, когда представило картину на выставке в 2011 году, не проинформировав публику о сомнениях в ее подлинности.
Пока специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, кто может контролировать подачу информации о произведениях старых мастеров, тем более при наличии выраженного финансового интереса к их работам.
"Спасителя мира" в 2005 году купили меньше, чем за 10 тысяч долларов, когда все считали, что это копия. Выставка в Лондонской Национальной галерее в 2011 году оказала решающее влияние на повышение статуса картины как шедевра, действительно принадлежавшего кисти Леонардо. В результате она стала самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе.
Спаситель мира, Леонардо Да Винчи
4 ноября 2019, 04:53Культура
Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
880011
КультураНовости культурыВыставкиМузеиЛондонЛеонардо да Винчи
Рекомендуем
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
В Госдуме прокомментировали идею об упоминании Бога в Конституции
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Певица Любовь Успенская
"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Депутат Верховной рады от фракции Слуга народа Евгений Брагар
Депутат Рады, предложивший пенсионерке продать собаку, извинился
Певица Наталья Ветлицкая
Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию
Кадр из фильма Холоп
Комедия "Холоп" стала третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Медработник во время обхода пациентов
Медработники получили дополнительные меры соцподдержки
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния