Эксперт обвинил музей в завышении цены на "Спасителя мира" да Винчи

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ведущий эксперт по картинам старых мастеров обвинил Национальную галерею в Лондоне в том, что она способствовала взвинчиванию цены на "Спасителя мира" Леонардо да Винчи, которого продали за 450,3 миллиона долларов в 2017 году, сообщает Artnet.
Историк Чарльз Хоуп считает, что руководство музея совершило ошибку, когда представило картину на выставке в 2011 году, не проинформировав публику о сомнениях в ее подлинности.
Пока специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, кто может контролировать подачу информации о произведениях старых мастеров, тем более при наличии выраженного финансового интереса к их работам.
"Спасителя мира" в 2005 году купили меньше, чем за 10 тысяч долларов, когда все считали, что это копия. Выставка в Лондонской Национальной галерее в 2011 году оказала решающее влияние на повышение статуса картины как шедевра, действительно принадлежавшего кисти Леонардо. В результате она стала самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе.