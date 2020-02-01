Эксперт обвинил музей в завышении цены на "Спасителя мира" да Винчи

Продажа картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе в Christie's в Нью-Йорке. 15 ноября 2017

© AP Photo / Julie Jacobson Продажа картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе в Christie's в Нью-Йорке. 15 ноября 2017

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ведущий эксперт по картинам старых мастеров обвинил Национальную галерею в Лондоне в том, что она способствовала взвинчиванию цены на "Спасителя мира" Леонардо да Винчи, которого продали за 450,3 миллиона долларов в 2017 году, . Ведущий эксперт по картинам старых мастеров обвинил Национальную галерею в Лондоне в том, что она способствовала взвинчиванию цены на "Спасителя мира" Леонардо да Винчи, которого продали за 450,3 миллиона долларов в 2017 году, сообщает Artnet.

Историк Чарльз Хоуп считает, что руководство музея совершило ошибку, когда представило картину на выставке в 2011 году, не проинформировав публику о сомнениях в ее подлинности.

Пока специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, кто может контролировать подачу информации о произведениях старых мастеров, тем более при наличии выраженного финансового интереса к их работам.