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Туризм
2020-02-01T10:05+0300
https://ria.ru/20200201/1564097391.html
Эксперты рассказали, как влияют новости об эпидемиях на планы туристов
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как влияют новости об эпидемиях на планы туристов

10:05 01.02.2020
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© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOДевушка на пляже на Бали
Девушка на пляже на Бали
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, как влияют новости об эпидемиях в какой-либо стране на их планы, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей, которые могли выбирать несколько вариантов ответов. Большинство из них (34 процента) признались, что не принимают решение сразу, а следят за развитием событий и определяются накануне поездки.
Столько же опрошенных рассказали, что откажутся от запланированного тура в регион, где обнаружен вирус.
В то же время 12 процентов туристов признались, что отправятся в запланированную поездку в любом случае. Причем, как выяснилось, мужчины настроены решительнее женщин: о своей готовности уехать несмотря ни на что заявили 20 процентов представителей сильного пола и только семь процентов женщин.
Еще 15 процентов опрошенных уверены, что новости об эпидемиях сильно преувеличены СМИ, поэтому на их планы такие сообщения не влияют.
Лишь девять процентов респондентов занимают более осторожную позицию и предпочитают отказаться от всех запланированных поездок в ближайшее время.
Три процента сказали, что не отказываются от поездки, так как не хотят потерять деньги за оплаченный отдых.
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