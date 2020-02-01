СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля

Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

© Warner Brothers / Village Roadshow Pictures Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вилли Вонка, персонаж из повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", может стать женщиной в новой экранизации произведения, . Вилли Вонка, персонаж из повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", может стать женщиной в новой экранизации произведения, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, кинематографисты уверены, что такой ход "освежит" классическую историю. Сейчас продюсеры кинокомпании Warner Bros собирают съемочную команду и ищут актрису на главную роль.

Предполагается, что в фильме расскажут о том, как главный персонаж начинал карьеру кондитера и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.

Повесть Роальда Даля впервые экранизировали в 1971 году. Это был мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером в главной роли.

© Wolper Pictures Ltd. (1971) Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" © Wolper Pictures Ltd. (1971) Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"