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СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
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РИА Новости

СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля

06:37 01.02.2020
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© Warner Brothers / Village Roadshow PicturesКадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"
Кадр из фильма Чарли и шоколадная фабрика
© Warner Brothers / Village Roadshow Pictures
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вилли Вонка, персонаж из повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика", может стать женщиной в новой экранизации произведения, сообщает Daily Mail.
Источник рассказал изданию, кинематографисты уверены, что такой ход "освежит" классическую историю. Сейчас продюсеры кинокомпании Warner Bros собирают съемочную команду и ищут актрису на главную роль.
Предполагается, что в фильме расскажут о том, как главный персонаж начинал карьеру кондитера и как познакомился со своими помощниками — Умпа-лумпами.
Повесть Роальда Даля впервые экранизировали в 1971 году. Это был мюзикл — "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" с Джином Уайлдером в главной роли.
© Wolper Pictures Ltd. (1971)Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"
Кадр из фильма Вилли Вонка и шоколадная фабрика
© Wolper Pictures Ltd. (1971)
Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"
Но больше всех зрителям запомнился эксцентричный образ, созданный Джонни Деппом в картине Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика" (2005 год).
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